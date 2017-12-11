Общеевропейский фестиваль событийного маркетинга и коммуникаций Best Event Awards, прошедший в ноябре в Порту, стал отражением ключевых тенденций отрасли, собрав лучшие кейсы со всей Европы. В этом году на фестиваль поступило около 300 заявок из 27 стран.
В жюри и попечительский совет фестиваля от России уже четвертый год входит Надежда Макова, владелец издания live communication magazine и генеральный продюсер фестиваля в 2016 году. Являясь активным участником экспертных дискуссий и формирующим устав и правила фестиваля, Надежда провела ключевой анализ тенденций европейской индустрии коммуникаций на основе результатов Bea World специально для Состава.
Проекты-участники фестиваля, зачастую, становятся поводом для горячих споров внутри международного экспертного совета. Этот год не стал исключением. Самые жаркие дискуссии разгорелись вокруг нескольких кейсов, которые в итоге разделили между собой первые призовые места в ключевых номинациях.
Гран-при Bea World получил проект из Нидерландов The 10 millionth visitor of the Rijksmuseum, организованный ведущим коммуникационным агентством Xsaga для художественного музея Рейксмузеума.
Задача клиента: создать максимальный информационный позитивный шум вокруг музея в условиях наличия критично минимального бюджета (3 000 евро).
Идея, которую предложило Xsaga, оказалась невероятно простой, но в то же время гениальной. Онасостоит в объединении двух ключевых особенностей музея: 1) с момента открытия музей ведёт порядковый учет каждого посетителя; 2) один из главных ценных экспонатов музея – легендарная картина «Ночной дозор» Рембранта.
Агентство объединило эти две составляющие пазла и реализовало блестящий и, как и требовалось, малозатратный проект. 10-миллионного посетителя поощрили особенным образом – ему выпала честь провести день в интерьерах музея. Впервые за всю историю Рейксмузеума обыкновенный посетитель мог провести ночь перед «Ночным дозором» Рембрандта.
Команда съемочной группы качественно записала весь день, проведенный в музее, и по итогу проекта получила трогательное видео, набравшее больше 30 миллионов просмотров за несколько дней. Счастливчика из ночи в музеев стали приглашать на все ведущие ток-шоу страны, медийный охват был колоссальный. ROI проекта превысила тысячи процентов.
Таким образом, гениально простая идея, выверенная до мельчайших деталей, безупречная реализация и эффективное использование комплексного освещения – интегрированная кампания – позволила создать кейс, который международное жюри фестиваля назвало лучшим ивентом 2017 года.
Серебро фестиваля взял проект #Generationheetch компании Manifestory (Франция) для Heetch. Это был первый phygital-проект, поданный на участие в фестивале.
Компания Heetch, ставшая жертвой судебного запрета, мобилизовала огромное сообщество, чтобы призвать французскую политику к своей общественной полезности и привлечь внимание к деятельности компании. Всего за 8 дней с момента возникновения идеи команда создала первую 3.0 мобилизацию, разработав креативный дизайн и сопровождая проект техническим наполнением.
Технологическим новшеством события стала уникальный синтез различных инструментов: веб-сайт с индивидуальными аватарами и личными лозунгами участников, грузовики с огромными экранами, несколько камер для прямой трансляции в facebook, твиттер, а также журналисты с приложениями для айфонов. Весь контент транслировался в прямом эфире во время центрального события кампании.
Споры вокруг кейсов разгорелись не случайно. Один из них является ярким образцом пиар-активности, второй – примером успешной digital-кампании. Жюри потребовалось длительное время, чтобы сойтись в том, что оба кейса напрямую относятся к событийному маркетингу, отражая ключевую тенденцию –индустрия не просто меняется, она уже изменилась кардинально, происходит глобальная и очень активная гибридизация смежных креативных индустрий, все инструменты маркетинг микса обретают настоящую ценность только в комплексе, а события становятся главным элементом, ядром интегрированных кампаний, имеющих максимальное воздействие на целевую аудиторию.
Гибридные и интегрированные кампании не в будущем – это наша реальность, где для получения максимального value иногда требуются минимальные вложения. Эпоха интегрированных кампаний, в центре которых ивент, началась. И это знание позволило нам максимально актуализировать и повысить эффективность и пользу проекта Best Experience Marketing Awards! – экспертного фестиваля событийного маркетинга индустрии России и СНГ.
Экспертный совет и номинации, среди которых выделены «Лучшее событие для dark market», «Лучшая интегрированная кампания», формировались таким образом, чтобы всесторонне оценить события нового формата. События в центре комплексных кампаний. Мы создали первый фестиваль событийного маркетинга в России и СНГ, аналогов которому не существует. Все прогрессивные кампании подают свои проекты к участию, потому как понимают, что это уникальный шанс идти в ногу со временем и демонстрировать своё мастерство крупнейшим заказчикам.
Бронзу фестиваля получил кейс Audi Summit 2017 (Германия) для Audi Ag, над созданием которого трудилась целая команда агентств: Creators Gmbh, Oettle Ferber Associates Gmbh, Tfn Gmbh & Co. Kg, Four To One Lighting Design Gmbh, Madhat Gmbh.
Для Audi и всей автомобильной индустрии был придуман новый формат event’а – Audi Summit – платформа для бренда, адресованная мировым лидерам мнений. Digital-направления требуют новых форм коммуникаций. Audit Summit, благодаря форматам Brand Show и Brand Space, реализовал комплексный подход к продвижению бренда.
Программа погрузила аудиторию в потрясающее шоу, в хореографической постановке которой участвовало 70 машин. Сцена и зона аудитории были объединены, формируя гигантскую сферу для digital-впечатлений. Появление А8 стало самым ярким моментом программы, продемонстрировавшее способности искусственного интеллекта автомобиля и возможности его обучения.
Вся концепция была разработана с нуля: от модификации робота и автомобиля до сложной синхронизации медиа, света и 3D-мэппинга. Запуск «искусственного интеллекта» в качестве новой технологического маркера бренда стал завершением шоу, плавно приглашая аудиторию в Brand Space, где обсуждались основные темы саммита.
Фестивали событийного маркетинга наглядно демонстрируют ключевые тенденции, организуя площадки для демонстрации новейших технологий главными игроками рынка и намечая вектор развития индустрии в целом. С 2017 года и на территории России и СНГ есть экспертный фестиваль, который позволит определить лучшие, максимально эффективные проекты событийной индустрии – Best Experience Marketing Awards! Максимальная экспертиза, прозрачность голосования, максимально мощный экспертный совет и независимый аудит результатов даёт все основания полагать, что bema! станет новым флагманом и ключевым индикатором развития событийной индустрии России и СНГ. От Состава в экспертный совет bema! вошел Денис Сидоров, руководитель направления спецпроектов.
Подать заявку на участие в экспертном фестивале маркетинга и коммуникаций bema! вы можете до 15 декабря 2017 года.