На отечественном рынке лидируют АвтоВаз, Renault и KIA



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В феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 4,1%, до 106,7 тысяч машин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. Несмотря на негативную тенденцию часть брендов, в том числе лидеры рынка, смогли улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности за первые два месяца года отечественный авторынок снизился на 4,5%, составив 184,6 тысяч машин. Интересно, что на ситуацию не могут повлиять ни стабилизация валютного курса, ни ощутимое укрепление рубля.

При этом ситуация с продажами для разных брендов складывается по-разному. Из лидеров рынка в феврале сократились продажи у Hyundai - на 11%, до 9,4 тыс. машин, Toyota - на 20%, до 6,3 тыс. машин, реализация Nissan упала на 28%, до 5,3 тыс. машин, Ford - на 13%, до 2,9 тыс. машин. Тогда как АвтоВАЗ смог нарастить продажи на 5%, до 20 тыс. машин, Kia выросла на 8%, до 12,4 тыс. машин, Renault - на 9%, до 9,6 тыс. штук. Продажи Skoda увеличились на 5%, до 4,3 тыс. машин, существенный рост у Volkswagen - на 18%, до 6,4 тыс. штук.

Отметим, что ранее в этом месяце впервые после длительного периода подорожания автомобилей производители решились на снижение цен в России. Однако в большинстве случаев скидка пока дается либо на отдельные модели, либо на запчасти. На массовую дисконтную кампанию решилась пока лишь Ford Sollers.