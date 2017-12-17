Награда вручалась за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах

7-8 декабря в Marriott Krasnaya Polyana - «Сочи Казино и Курорт» прошла Церемония награждения Лауреатов Седьмой Премии в области инноваций «Время инноваций 2017» - ежегодной независимой награды, вручаемой за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Второй год подряд участники Премии собираются в Красной поляне не только для того, чтобы получить заслуженные награды, но и, представив свои лучшие кейсы, обсудить наиболее актуальные темы в рамках конференции. Дискуссия участников получилась очень яркой и оживлённой. Помимо прочего, особый интерес и эмоции вызвали кейсы, связанные с глобальным развитием BlockChain в России, внедрением технологии в отдельные бизнес-процессы и его регулированием в правовом поле.

«Одна из ключевых задач Ассоциации ФинТех заключается в развитии технологии распределенных реестров в целом, в том числе в устранении препятствий в правовом поле. Важно, чтобы эти технологии работали на практике и приносили реальную пользу людям» - Анатолий Конкин, руководитель проектов Ассоциации ФинТех.

Анатолий Конкин и Тамара Ларина, Ассоциация ФинТех

В рамках деловой части участники конференции получили множество ценной информации о программах инновационного развития в компаниях с государственным участием, инструментах поиска инноваций, социальных инновациях, новшествах в сервисе, внедрении новых технологий в бизнесе и выводу на рынок новых продуктов.

Окончанием двухдневного мероприятия стал Гала-ужин по случаю Церемонии награждения Лауреатов, проведенный при поддержке Официального Партнера Премии – горного курорта курорта «Роза Хутор». Ведущим Церемонии выступил телеведущий, автор телепрограммы «Необъяснимо, но факт», звезда интернета, ведущий проекта «Druzhko Show» Сергей Дружко.

Из более чем двухсот претендентов на награду было выбрано около пятидесяти Лауреатов. Для них победа в Премии - это не только высокая оценка их деятельности, но и стимул продолжать движение в новом. В числе Лауреатов Премии -2017 - ASUS, «Открытие Факторинг», «Аэрофлот - Российские авиалинии»,

Телекоммуникационная компания «МТТ», Сбербанк России, СУЭК, Банк «ФИНАМ», Imperial Park Hotel & SPA, Группа компаний VRTech, Национальная Юридическая Служба АМУЛЕКС, «Группа Т-1», PickPoint, Grundfos, компания Nobo, Клиника красоты и здоровья «Анатомия», Российский центр малого и среднего предпринимательства, Коммуникационное агентство АГТ, LUNDENILONA, «ТОЙ.РУ», Нинтегра, Оператор фискальных данных OFD.RU, Страховая компания «Ингосстрах - Жизнь».

В седьмой раз за внедрение новейших технологий в самых разных отраслях награды получают как отечественные компании, так и российские подразделения ведущих мировых брендов.

«Компании АСУС получила уже более 600 наград в мире в самых различных номинациях, включая дизайн продуктов, выдающуюся функциональность и применение самых передовых технологий. Но эта Премия особо ценна для нас, потому что она отмечает одну из ключевых особенностей компании – инновационность продуктов и решений, которые компания АСУС предлагает своим клиентам», - комментирует участие в конкурсе директор по сервисному обслуживанию ASUS в России, Сергей Кудрявцев.

Сергей Кудрявцев, ASUS

При всем многообразии проектов - победителей, затрагивающих все сферы нашей жизни, особой строкой при подведении итогов выделяются проекты из сферы IT, цифровых и телекоммуникационных технологий, которые из года в год получают высочайшую оценку Экспертного совета, как проводники передовых технологий и направлений.

«Мероприятие уникально тем, что на одной площадке собирает представителей из совершенно разных сфер бизнеса. Всех нас объединяет одно – инновации. Включаясь в процесс цифровизации общества, наши компании двигаются вперед, стимулируя развитие новых технологий, приоритетов и бизнес-стратегий. Я рад, что АО «Группа Т-1» не только присутствовало среди крупнейших инновационных бизнес-игроков современной России, но и получило высокую оценку своей деятельности за вклад в решение насущных проблем общества и формирование трендов завтрашнего дня», - делится впечатлениями от участия в проекте генеральный директор АО «Группа Т-1» Александр Куканов.

Александр Куканов, «Группа Т-1»

«Благодаря инновационному сервису, разработанному МТТ, любая компания сегодня может легко создать собственного мобильного оператора, сделать бизнес эффективнее и повысить качество предоставления услуг своим клиентам, - отмечает директор по корпоративным коммуникациям МТТ Анна Бойко. - Мы признательны организаторам премии и деловому сообществу за высокую оценку наших стремлений сделать российский бизнес по-настоящему мобильным».

Анна Бойко, телекоммуникационная компания «МТТ»

Если шесть и даже пять лет назад, превалирующее большинство подаваемых заявок относились к B2B сегменту, то в последнее время наблюдается тенденция роста количества проектов по повышению качества жизни. Самым ярким из поданных проектов стало решение Grundfos. «Формирование комфортной жилой среды сегодня невозможно без применения современных технологий. Решение, которое предложил Grundfos, позволяет не только экономить тепло и электроэнергию, но и существенно снизить стоимость и сложность проекта. Я испытываю радость и гордость за то, что российский рынок оценил по достоинству наше оборудование и присудил нам такую почётную награду», – комментирует Сергей Захаров, директор Департамента промышленного и бытового оборудования, Grundfos, Россия.

Сергей Захаров, Grundfos

Каждый год Организаторы Премии вносят изменения, отвечающие новым веяниям рынка. Новшеством этого года стало учреждение ряда номинаций для B2С компаний, которые в последнее время демонстрируют значительный рост инновационной активности. Нововведение оргкомитета попало в точку - на участие в конкурсе было подано более шестидесяти заявок от компаний ориентированных на конечного потребителя, самые достойные из которых получили высокую оценку Экспертов, презентовав как уникальные продукты, так и новые технологии в сфере услуг и коммуникации с потребителем.

«Премия «Время инноваций» дает отличный импульс для развития актуального бизнеса. PickPoint впервые получает награду именно как инновационная компания, создавшая в России новое направление логистики для электронной коммерции. Эта награда очень важна как для нас, так и для любой другой организации, создающей новые технологии, продукты или решения, которые упрощают жизнь современного человека», - объясняет участие в проекте Надежда Романова, CEO PickPoint.

«От лица компании хочу поблагодарить жюри за высокую оценку нашего вклада в российский бизнес. АМУЛЕКС является одним из лидеров рынка legaltech и данная Премия в очередной раз подтверждает высокое качество оказываемых нами услуг», - комментирует победу директор по развитию Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС Леонид Итальянцев.

Леонид Итальянцев, Национальная Юридическая Служба АМУЛЕКС

«Инновационный подход к работе – это не просто внедрение новых разработок в отдельно взятом направлении деятельности компании, например, в области закупок или маркетинге. Это прежде всего комплексный подход ко всем бизнес-процессам, от возникновения идеи до её воплощения в жизнь. TOY.RU – может по праву гордиться тем, что успешно внедряет и реализует новые экономические разработки, использует омниканальное взаимодействие с потребителем, мгновенно реагирует на малейшее изменение рынка» - объясняет причины столько успешного участия в проект генеральный директор компании Лидия Царенко.

Лидия Царенко, TOY.RU

Приятно удивила организаторов Премии активность компаний из индустрии красоты и здоровья, как производящих уникальную косметику, так и использующих в своей работе передовые разработки.

«LUNDENILONA – не просто косметика. Продукты, производимые под этим брендом, можно смело отнести к космецевтике. Передовая система доставки компонентов до глубоких слоёв кожи даёт результат равносильный эстетической медицине, именно поэтому бренд развивается в первую очередь благодаря отзывам клиентов», - делится секретами успеха основательница бренда Илона Лунден.

«Клиника красоты и здоровья «Анатомия» стремится обеспечить клиентам сервис мирового уровня, поэтому здесь можно встретить самые инновационные технологии и аппараты. Лучшие специалисты эстетической медицины, новейшее оборудование и профессиональный подход гарантируют превосходный результат», - рассказывает о деятельности Компании pr-директор Алина Сагоян.

Гамид Алиев, Тома Алиева, Алина Сагоян - клиника красоты и здоровья «АНАТОМИЯ»

«Спасибо организаторам и членам жюри за почетную награду и самую высокую оценку нашего инновационного фитнес-клуба в России. Безусловно, нам важно признание нашего первого клуба лучшим, мы вложили в него много сил и знаний лучших специалистов на рынке фитнес-услуг. Мы активно развиваемся дальше, внедряем мировой опыт и последние тенденции в области фитнеса, и в этом году представим два клуба, которые по достоинству оценят все профессионалы и любители активного образа жизни»,- делится планами дальнейшего развития Влад Петров, генеральный директор Crocus Fitness.

Еще одним новшеством проекта стало учреждение при поддержке и участии Исследовательского холдинга РОМИР, специальной номинации - «Выбор потребителей». Победители в данной номинации определялись путем опроса потребителей в разрезе конкурентного окружения. Каждый респондент - участник опроса, основываясь на собственном восприятии, давал оценку более двадцати характеристикам конкурсантов.

«Для компании Nobo участие в данном мероприятии - это прекрасная возможность донести обществу информацию о новых разработках, инновационных продуктах и решениях, которые могут качественно изменить жизнь людей. Интерес к премии растёт с каждым годом и нам очень приятно, что мнение экспертов и доверие покупателей и в этот раз помогли нам выиграть в двух номинациях: «Продукт года» и «Выбор потребителей», - радуется успеху руководитель отдела рекламы и маркетинга Nobo Екатерина Морсова.

Екатерина Морсова, Nobo

Несмотря на то, что номинации для B2C компаний выделены отдельным блоком впервые, ритейлеры принимали участие в проекте и до этого года. «Второй год подряд «Империал Парк Отель & SPA» получает премию «Время Инноваций». Нам очень приятно, что мы работаем не зря! Мы всегда стремимся к чему-то новому, совершенному, внедряем новшества в своей работе, чтобы гостям было не только приятно, но и полезно отдыхать в нашем отеле. Спасибо вам за признание, это определенный, необходимый толчок двигаться к новым высотам и идти только вперед!» - объясняет причины повторного участия в Премии директор коммерческой службы Наталья Кузнецова.

Наталья Кузнецова, Империал Парк Отель & SPA

Прошедшее мероприятие запомнилось участникам массой положительных эмоций, новых впечатлений и знакомств, многие из которых обещают перерасти в плодотворное сотрудничество в будущем.

Премия «Время Инноваций» проводится с 2011 года. Организатор Премии - Фонд «Социальные проекты и программы». В состав экспертного совета Премии входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.