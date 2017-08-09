Российский бизнес группы показал хорошие результаты



Dentsu.com

Органический рост прибыли коммуникационной группы Dentsu Aegis Network снизился на 2,7 % во втором квартале 2017 года из-за высоких показателей аналогичных периодов прошлых лет (+7,2% во втором квартале 2016 года и +10,2% во втором квартале 2015 года), сообщается в финансовой отчетности компании.

Для сравнения в первом квартале 2017 года органический рост прибыли равнялся +3,1%, в целом за первое полугодие показатель набрал +0.1%.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) органический рост прибыли во втором квартале 2017 года сократился на 0,3%, за первое полугодие в целом +2,9%.

Тем не менее, бизнес Dentsu Aegis Network в регионе EMEA остается самым успешным. Рынки Восточной Европы чувствуют себя особенно хорошо за счет уверенного роста России и Польши, уточняется в финотчетности.

В первом полугодии 2017 года Dentsu Aegis Network совершила 14 инвестиционных сделок и приобретений новых активов. Общая сумма новых медиа-бюджетов от новых и существующих клиентов в этот период составила $1,9 млрд, что на $722 млн больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

На глобальном уровне Dentsu Aegis Network входит в состав рекламной корпорации Dentsu Inc. со штаб-квартирой в Токио и офисами в 145 странах мира. В составе коммуникационной группы Dentsu Aegis Network работают агентства Carat, iProspect, Isobar, Posterscope, Vizeum и другие.

Читать также Digital обеспечил более половины доходов Dentsu Aegis Network.