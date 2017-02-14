На традиционную рекламу впервые пришлось менее 50%



Фото: dentsu.com

Японская рекламная группа Dentsu Inc. отчиталась о росте доходов на 2,4%. Валовая прибыль (выручка минус непосредственные затраты) компании увеличилась на 3,5%, а без учета валютных колебаний — на все 11%. Рост валовой прибыли на домашнем рынке составил 4,3%, аналогичный показатель у международного бизнеса вырос на 18%. Выручка Dentsu Aegis Network от digital впервые превысила доходы от традиционной рекламы.

Доля digital у Dentsu достигла 37%, при этом в Японии на интернет приходится 19% валовой прибыли, за ее пределами — более 52%. Dentsu оптимистично встретила 2017 год и ожидает сохранения опережающей динамики, а также увеличения своего присутствия на рынке digital. По прогнозам группы, в текущем году ее основные финансовые результаты будут расти двузначными темпами: доходы — на 16,7%, валовая прибыль — на 17,8%. Ожидается, что рост чистой прибыли будет более скромным (+3,7%).

Как сообщает компания, ее прибыль показала органический рост на 5,1%, в том числе на 4,5% в Японии и на 5,7% — за ее пределами. 2016 год стал рекордным по числу сделок (45) и объему инвестиций, что позволило Dentsu достичь стратегических целей. Крупнейшим поглощением стала покупка американского агентства Merkle. Более половины сделок были связаны с расширением digital бизнеса.

Группа осталась довольна результатами во всех регионах присутствия. В Азиатско-Тихооке анском регионе (за исключением Японии) органический рост валовой прибыли составил почти 8%, в Америке — 3%, в регионе EMEA — почти 7%. Это хороший показатель, учитывая влияние европейского референдума. Двузначный рост продемонстрирова ли Испания, Италия и Россия — после относительно нестабильного 2015 года.

Согласно прогнозам Carat, в 2017 году глобальные расходы на рекламу продолжат устойчивый рост (+4%), тогда как digital сегмент прибавит сразу 13,6%, движимый высоким спросом на мобильную рекламу, онлайн-видео и социальные медиа.