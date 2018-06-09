В интернет-компании утверждают, что поисковая система работает в соответствии с законодательством РФ

Медиахолдинги и правообладатели обратились к «Яндексу» с просьбой убрать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. Они отметили, что им грозят убытки из-за присутствия нелегальных ресурсов в поисковой выдаче, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо представителей отрасли к гендиректору «Яндекса» Аркадию Воложу.

Обращение подписали президент «Медиа-Коммуникационного Союза» Павел Степанов, председатель правления «Ассоциации продюсеров кино и телевидения» Сергей Сельянов, гендиректор «Ассоциации Интернет-видео» Алексей Бырдин и гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Леонид Агронов.



Авторы письма указывают, что проблема пиратства, остро стоящая сейчас перед отраслью и приносящая компаниям значительные убытки, напрямую связана с деятельностью IT-компании. «Яндекс» не достаточно использует «все доступные методы для выявления нелегального контента и устранения его как из поисковой выдачи, так и из приложений и сервисов». Более того, поисковик позволяет пиратам продвигать свои сайты, индексирует плееры с нелегальных ресурсов и отображает в топе выдачи зеркала заблокированных сайтов.

В «Яндексе» в свою очередь заявили, что поисковая система работает в полном соответствии с законодательством РФ. Кроме того, компания также заинтересована в скорейшем создании экосистемы просмотра легального видео в интернете, так как зарабатывают на продаже лицензионного контента. В частности, в мае «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», начал показывать фильмы по платной модели. Если поисковую систему обязать дополнительно фильтровать выдачу, это может привести лишь к злоупотреблениям со стороны правообладателей и нечестной конкуренции, настаивают в компании.

Проблема пиратства на «Яндексе» недавно обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда гендиректор онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов заявил о подавляющей доли «Яндекса» в поисковом трафике пиратских ресурсов.