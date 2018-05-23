Сервис начал показывать фильмы по платной модели

«КиноПоиск» начал показывать фильмы по платной модели. В веб-версии сайта появился раздел «Онлайн», пользователи которого могут смотреть фильмы в высоком качестве, сообщает пресс-служба сервиса.

Сейчас в каталоге сервиса несколько тысяч российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов. Выбрать фильм для просмотра можно через раздел «Онлайн» или привычным способом, изучая карточки фильмов на «КиноПоиске».

Сейчас на «КиноПоиске» представлен контент от кинокомпаний 20th Century FOX, Universal, Dreamworks, Paramount Pictures, Централ Партнершип, Парадиз, Вольга, а также фильмы от других правообладателей и прокатчиков.

Большую часть фильмов можно смотреть бесплатно и с рекламой, а премьерные фильмы — брать в аренду или покупать. Все фильмы публикуются в качестве Full HD и с официальной озвучкой от правообладателя. Часть фильмов можно смотреть на языке оригинала.

В платном каталоге стоимость аренды фильмов начинается от 49 рублей, а большую часть можно посмотреть за 99 рублей.

Купленные на «КиноПоиске» фильмы можно смотреть с экрана ноутбука или на телевизоре — через приложение для Smart TV Samsung. Раздел «Онлайн» пока не адаптирован для мобильных устройств. Однако в компании обещают, что позже эта возможность появится и в мобильной версии сервиса.