Легальные видеосервисы недовольны «Яндекс» и Google

Пиратские ресурсы получают основную долю трафика с поисковых систем «Яндекс» и Google, однако российский сервис отдает приоритет сайтам с нелегальным контентом и не имеет проработанной защиты авторских прав. Об этом заявляют представители ведущих видеосервисов.

Так, гендиректор ivi.ru Олег Туманов представил на Петербургском международном экономическом форуме данные Similarweb и «Яндекс.Метрика», которые свидетельствуют: доля «Яндекса» в поисковом трафике десяти крупнейших пиратских ресурсов составляет 78%. Самому онлайн-кинотеатру «Яндекс» приносит 15% трафика, Google — 60,3%, сообщает РБК. Если правообладатели решат вопрос с размещением нелегального контента в интернете, то их доходы могут вырасти в четыре-пять раз.

Член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, соучредитель продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов на ПМЭФ назвал «Яндекс» основной пиратской площадкой. По его словам, ущерба от «Яндекса» гораздо больше, чем от Google, а переговоры об урегулировании ситуации пока безрезультатны. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что «Яндекс. Видео» — «крупнейший пиратский видеопортал Рунета».

Проблемы с распространением пиратского контента в «Яндексе» признают и другие видеосервисы. Например, гендиректор Okko Иван Гродецкий, глава Megogo Виктор Чеканов, директор по контенту TVzavr Елена Хлебникова указывают на приоритет пиратского контента в выдаче поисковика.

«„Яндекс“, конечно, не корень пиратского зла, но в структуре трафика пиратов, переходы с двух основных поисковиков имеют решающие показатели. Несмотря на утверждения „Яндекса“ о невозможности ручного изменения поисковой выдачи, мы знаем несколько примеров, говорящих об обратном», — подчеркнул Виктор Чеканов.

Директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Андрей Бусаргин отмечает, что в арсенале у Google есть Digital Millennium Copyright Act, и эта политика распространяется на все сервисы компании. Правообладателю требуется минимальный комплект документов, чтобы исправить нарушения в поисковой выдаче, и срок рассмотрения заявок строго регламентирован. У «Яндекса» система защиты авторских прав остается непроработанной, говорят в Group-IB.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что их поисковая система работает в полном соответствии с действующим законодательством: «Видеозаписи размещаются на сайтах третьих лиц и проигрываются в плеере с этих сайтов, а поисковая система лишь показывает ссылки на эти видео. Если видео будет удалено с сайта-источника, ссылка на этот сайт не будет отображаться в поиске «Яндекса». Там добавили, что ведут активную работу с правообладателями.