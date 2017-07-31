На премию было номинировано более 120 PR-специалистов и журналистов ведущих ИТ/Телком-компаний и СМИ в 10 ключевых номинациях

26 июля 2017 года в модном ресторане SHAKTI TERRACE прошла ежегодная церемония награждения Лауреатов Премии «PR in IT Award — 2017», присуждаемая за достижения в области связей с общественностью, средств массовой информации и цифровых коммуникаций в индустрии информационных технологий и телекоммуникаций.

На премию было номинировано более 120 PR-специалистов и журналистов ведущих ИТ/Телком-компаний и СМИ в 10 ключевых номинациях. Отбор победителей осуществлялся в два этапа: путем отбора кандидатов журналистами и голосованием экспертным сообществом группы для профессионалов индустрии PR in IT.

Премия «PR in IT Award» была учреждена сообществом PR-специалистов, журналистов и экспертов в ИТ/Телеком-индустрии при поддержке ведущих ИТ-компаний, профессиональных ассоциаций и коммуникационного агентства Khisam Communications. Цель мероприятия было предоставить участникам возможность установить и укрепить деловые связи, популяризировать PR-индустрию, оценить успехи специалистов по коммуникациям и СМИ в ИТ-отрасли России.

На награждение были номинированы специалисты ведущих компаний в сфере ИТ и телекоммуникаций: Acronis, SAP, Cisco, Microsoft, RedSys, Tele2, Ростелеком КРОК, МТТ и др.

В номинации «Лучший PR-специалист ИТ-компаний с фокусом на B2B» премия была присуждена: Татьяна Зверева (SAP), Вероника Михайлова (Новые облачные технологии), Диана Круглова (Acronis).

В номинации «Лучший PR-специалист ИТ-индустрии фокусом на B2C» первые три места разделили: Татьяна Шахнес (LG Electronics), Валерий Костарев (Ростелеком), Ирина Шеховцова (NVIDIA).

В номинации «Лучшая пресс-служба в IT-индустрии» победителями стали: Бизнес-IT интегратор RedSys, поставщик решений для резервного копирования и восстановления Acronis и дистрибутор ИТ-оборудования и бытовой техники OCS.

В номинации «Лучший старт года» жюри отметило медиаплатформу для индивидуальной подборки новостей из СМИ и социальных сетей Choiz и сайт про технологии TechFusion.

«Лучшими кейсами по продвижению ИТ-продукта» были выбраны проекты компаний Tele2 (Запуск новой коммуникационной платформы «Другие правила») и LG (Передай пас добра).

По мнению жюри и итогов экспертного голосования, лучшими журналистами, пишущими об информационных технологиях, были признаны: Марина Эфендиева (TechFusion), Павел Кантышев (Ведомости) и Игорь Королев (Cnews).

Отдельно при поддержке генерального партнера Премии ОАО «МТТ» (Межрегиональный Транзит Телеком) была учреждена специальная номинация: «Лучший журналист, пишущий о Телекоме», в которой удостоились наград: Денис Воейков (Cnews), Мария Коломыченко (РБК), Геннадий Белаш (IT News).

Звание «Лучшее СМИ, пишущее об Информационных технологиях» досталось изданиям: Cnews, CRN и PC Week.

Победителями в номинации «Лучший ИТ-стартап» стали: Oz Forensics, VisionLabs и ExoAtlet.

В номинации «Лучший ИТ-блог» были выбраны два участника: Ammo1 (Алексей Надежин) и Droider (Борис Веденский и Валерий Истишев).

Премии в номинации «Лучший ИТ-спикер» был удостоен Станислав Протасов, сооснователь и старший вице-президент по проектированию и разработке ПО компании Acronis.

Генеральный партнер Премии ОАО «МТТ» отметил лауреатов специальными призами. Спонсоры подарков в лице компаний «Эльдорадо», Creative и РАЭК разыграли среди гостей смартфоны, акустику, наушники, сертификаты на Russian Internet Week, а также решение Acronis True Image Cloud.

Церемония вручения завершилась праздничным тортом с эмблемой PR in IT Award и фотосессией с гостями мероприятия.

Тауфик Хисамов, генеральный директор PR агентства Khisam Communications: «Второй год подряд мы отмечаем это важное событие для отрасли, что говорит о высоком интересе к Премии «PR in IT Award 2017» со стороны ведущих игроков ИТ/Телеком-индустрии. В этом году список номинаций был расширен, что позволило отметить большее количество участников. Благодаря нашим партнерам нам удалось провести мероприятие на самом высоком уровне, собрать одних из лучших представителей СМИ и PR в ИТ/Телеком-отрасли».

Генеральный партнер Премии: ОАО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком). Стратегическими партнерами мероприятия являются: МТТ, RedSys, Acronis, Khisam Communications, РАСО, РАЭК.