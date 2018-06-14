С каждым годом число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам в России сокращается

Сегодня на очередном заседании правительства предложено повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Кроме того, правительство предлагает начать поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин возраст выхода на пенсию вырастет с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам Медведева, решение об изменении пенсионного возраста связано с тем, что с каждым годом число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам в России сокращается. Также эта мера необходима для выполнения указа президента о повышении пенсий, общего уровня жизни в стране и развитии экономики.

«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», — сказал Медведев. Он напомнил, что нынешний возрастной порог окончания трудовой деятельности устанавливался еще в 30-е годы. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, почти до 73 лет на сегодняшний момент, а также изменились условия труда и быта, отметил Медведев.

Также в качестве компенсации все граждане с большим стажем (40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно) смогут выйти на пенсию на два года раньше. Существующие льготы на получение досрочных пенсий сохранятся — например, для тех, кто работает на вредных и опасных производствах, женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев, у некоторых других льготников.

По словам премьер-министра, бизнесу нужно помочь властям выполнить указ президента о повышении пенсий. «Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», — заявил премьер.

Компенсацией от повышения НДС станет ускорение возмещения НДС экспортерам, снижение порога для ускоренного возврата НДС до 2 млрд руб. (сейчас воспользоваться им могут лишь компании с налогами не меньше 7 млрд руб. за три года), сокращение срока камеральных проверок при возмещении НДС. Новые параметры налоговой системы будут закреплены на ближайшие 6 лет.

Кроме того, правительство обсуждало возможность отменить льготную ставку НДС в 10%, но в итоге ее решено было сохранить. Сначала планируется разработать и принять программу перехода на адресную социальную поддержку.

Ранее уже сообщалось, что увеличение расходов на медицину, образование и инфраструктуру власти хотят компенсировать за счет увеличения налоговых сборов. Так, повышение НДС с 18 до 20% позволит направить в бюджет дополнительные 2 трлн рублей из недостающих 8 трлн.