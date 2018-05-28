Это даст 2 трлн рублей для выполнения нового майского указа президента России

Правительство и администрация президента обсуждают повышение НДС с 18 до 20%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников. Это позволит направить в бюджет дополнительные 2 трлн рублей на выполнение нового майского указа президента России.

Всего на майский указ не хватает 8 трлн рублей. По данным источников издания, повышение НДС обсуждалось, и сейчас этот вариант — один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный. Также могут отменить и льготную ставку НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.



Еще около 2 трлн даст бюджету уже анонсированное повышение пенсионного возраста. Оставшиеся 4 трлн рублей принесут займы (около 3 трлн рублей) и реформа налогообложения нефтяной отрасли (около 1 трлн рублей). Впрочем, часть решений еще могут быть пересмотрены, отметили собеседники издания.

Повышение НДС в правительстве обсуждалось в 2017 году в рамках предложений по налоговой реформе. Тогда речь шла о налоговом маневре — повышении НДС до 22% при одновременном снижении до 22% страховых взносов. В ноябре стало известно, что от этой идеи решено отказаться. Действующий трехлетний бюджет составлен без учета налоговой реформы.

Повышение НДС в первую очередь ударит по населению — значительную часть издержек бизнес сможет заложить в цены и перенести на потребителей, отмечает издание.