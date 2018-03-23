Проект призван не только найти новый дом для питомцев, но и изменить имидж бездомных животных в целом

Новость о блокировке Telegram на этой неделе прогремела во всех СМИ. И пока популярный мессенджер все-таки находится на плаву, креаторам надо успевать реализовывать в нем свои новые проекты.

Агентство Possible Group совместно с брендом кормов Hill’s и фондом «Подбери друга» запустили новую кампанию, центральным элементом которого стал стикерпак, созданный специально для мессенджера Telegram.

Пак состоит из стикеров с изображениями питомцев, которые в данный момент ждут своих новых хозяев. Биографию каждого из них можно легко узнать, просто отправив стикер с понравившимся животным телеграм-боту, который сразу же пришлет его анкету, фотографии и советы для кормления питомца.

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Как только к фонду «Подбери друга» попадает новое бездомное животное, в наборе появляется новый стикер, а когда питомца забирают, стикер с его изображением исчезает из пака.

Проект призван не только найти новый дом для питомцев, но и изменить имидж бездомных животных в целом, ведь многие люди даже не догадываются, насколько ласковыми и дружелюбными могут оказаться животные, взятые из приюта.

«Мы совершенно случайно придумали эту идею, работая над стратегией для Hill’s. Но она так понравилась всем своей простотой, что в итоге мы презентовали ее на самых последних слайдах после многочасового обсуждения первоочередных задач. Команда Hill’s практически сразу дала нам добро на проект! А в следующий раз увидела не новую презентацию, а уже готовый стикерпак и бот», — рассказывает Марьям Ахунова, креативный директор Possible Group.

Состав творческой группы:

Hill’s (клиент)

Маркетинг директор ­- Алина Эмирова

Бренд-менеджер — Оксана Артемьева

Диджитал-менеджер — Елена Аржацкая

Фонд «Подбери друга»

Наталья Крикунова

Possible Moscow (агентство)

Креативный директор — Марьям Ахунова

Копирайт и арт-дирекшн — Юрий Коробов

Фотограф — Роман Антонов

Дизайнеры — Евгения Кузнецова, Анна Троцина

Программинг — Олег Седикин

Директор по работе с клиентами — Сергей Рожнев

Аккаунт-директор — Наталья Хорохорина

Аккаунт-менеджер — Анна Смаль