«Последний богатырь» и «Гоголь. Начало »сделали кассу онлайн-кинотеатрам

Отечественные фильмы в 2017 году лидировали по сборам не только в традиционном кинопрокате, но и в онлайн-кинотеатрах. Наиболее популярными релизами по итогам 2017 года стали российские фильмы «Последний богатырь» и «Гоголь. Начало», а также боевик «Джон Уик 2», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра Okko.

По словам представителей Okko, за год число просмотров российского контента выросло на 63%, а общий объем смотрения в онлайн-кинотеатре — на 133%. При этом российские фильмы пока не собирают значимую кассу в video on demand (VoD). Так, по данным Okko, на «Последнего богатыря» пришлось около 1% от годовой выручки компании.

«Последний богатырь» стартовал в прокате в октябре 2017 года, бокс-офис картины составил 1,7 млрд руб. Фильм стал самым кассовым среди российских релизов, но в январе 2018 года уступил первое место спортивной драме «Движение вверх» (сборы 2,7 млрд руб. на 28 января). Среди всех релизов он занял третье место, уступив также «Пиратам Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,3 млрд руб.).

Другие онлайн-кинотеатры также отмечают, что выручка от онлайн-дистрибуции пока незначительна. «Пока что доходы от онлайн-проката — это микроскопические цифры, которые не могут окупить фильм. Если сравнивать число зрителей, то успешный релиз в онлайн-кинотеатрах смотрят около 100 тыс. человек, а чтобы фильм собрал значимую кассу, надо, чтобы релиз посмотрели не менее 2,5 млн человек»,– объясняет продюсер и режиссер Жора Крыжовников. По его словам, проблема во все еще «невысокой культуре» цифрового потребления и в низкой по сравнению с обычными кинотеатрами стоимости просмотра». Кроме того, большим сборам мешают уровень пиратства и цены на контент.