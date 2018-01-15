Сборы спортивной драмы обошли фэнтези «Последний богатырь» и составили 1,827 млрд рублей

Кассовые сборы картины «Движение вверх», стартовавшей в российском прокате 28 декабря, составили 1,827 млрд рублей, что позволило спортивной драме обогнать по этому показателю фэнтези «Последний богатырь» и стать новым лидером национального кинопроката, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Фильм «Движение вверх» уже 5 января окупился в прокате. Бюджет драмы составил 450 млн рублей. Часть этих средств студия «Тритэ» Никиты Михалкова получила на безвозвратной основе от Фонда кино. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10–15% берет дистрибьютор (в данном случае — компания «Централ Партнершип», входящая в холдинг «Газпром-Медиа»), оставшиеся 35–40% достаются создателям картины. На сегодняшний день Картину посмотрели почти 6,5 млн зрителей.

Предыдущий рекорд по сборам в конце 2017 года поставила сказка «Последний богатырь». Картина, снятая российским офисом Walt Disney Co и продюсерской группой Yellow, Black and White, заработала в прокате 1,672 млрд рублей.