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Pornhub обязал пользователей из России авторизироваться через соцсеть «ВКонтакте» перед посещением сайта.
Нововведение необходимо для проверки возраста посетителя. При авторизации сайт запрашивает только общие данные из профиля. В объявлении порносайта говорится: «Данный сайт не предназначен для совместного использования с лицами младше 18 лет и предназначен сугубо для персонального единоличного использования. Эта мера только для подтверждения вашего возраста, мы не используем и не сохраняем вашу личную информацию».
Напомним, что Pornhub был заблокирован в России за распространение порнографии, так как на сайте не было защиты от детей. В апреле 2017 блокировка была снята, а на сайте появилось окно с требованием ввести дату рождения пользователя.