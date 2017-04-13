Доступной на территории РФ пока является только международная версия ресурса



Depositphotos

Один из крупнейших порносайтов в мире PornHub частично заработал в России спустя полгода после внесения в реестр запрещённых сайтов. Доступной на территории РФ пока является только международная версия ресурса.

При попытке зайти на международную версию ресурса появляется окно с требованием ввести дату рождения. В сообщении, сопровождающем окно ввода, отмечается, что пользователь берёт на себя ответственность за свои действия на сайте.

Напомним, порносайт попал под действие закона о защите детей от вредной информации в сентябре прошлого года. Блокировка PornHub в России стала одной из самых обсуждаемых новостей. Пользователи соцсетей высказывали сожаление по поводу действий Роскомнадзора и дружно восхищались маркетингом порносайта. Позднее PornHub предложил пользователям заходить на сайт через незаблокированное зеркало Pornhub.ru. Однако и его спустя несколько дней заблокировали.

Однако PornHub все время своей блокировки в России не забывал про российских пользователей. Так, в сентябре прошлого года сайт раздал промо-коды к бесплатному доступу на еще незаблокированный Pornhubpremium.com, где публикуются полные версии видео высокого качества для взрослых.