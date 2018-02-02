Этим сайт хочет оказать помощь Филадельфии в вопросе смазки столбов

Superbowl — масштабное событие не только для любителей спорта, но и для брендов. Но пока одни выпускают рекламные кампании, другие используют любую возможность стать частью этого яркого события.

Pornhub решил заняться благотворительностью и объявил о готовности предоставить полиции Филадельфии 416 литров лубриканта. Такой широкий жест актуален в рамках Superbowl — лубрикантом предлагается смазывать фонарные столбы, чтобы исключить возможность фанатов залезать на них.

Такая идея у Pornhub появилась после того, как полиция Филадельфии отказалась от идеи смазывания столбов жиром по причине легкой воспламеняемости.