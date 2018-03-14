Истцы сочли, что действия ФСБ нарушают их право на неприкосновенность частной жизни

Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск с просьбой признать незаконными действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей, сообщается на сайте «РосКомСвободы».

"Коллективный иск от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подан в Мещанский суд Москвы нашими юристами. Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование", — сообщил глава юридической практики «РосКомСвободы», — Саркис Дарбинян.

Также известно о том, что еще несколькими пользователями иски были поданы отдельно по месту их жительства.

Дело в том, что пользователи Telegram активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности. Действия ФСБ ставят под угрозу безопасность коммуникаций в целом и создают реальную угрозу получения посторонними доступа к конфиденциальной информации. Таким образом, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, гарантированные Конституции Р Ф , а также статьей 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, в октябре прошлого года суд по требованию ФСБ оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос силовиков о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Если мессенджер откажется выполнять требования, то он может быть заблокирован на территории РФ, как это случилось с LinkedIn, LINE и BlackBerry.