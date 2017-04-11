Росавиация озабочена обострившейся внутриполитической ситуацией в Республике



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Росавиация рассматривает возможность приостановления чартерного сообщения с Турцией. Причиной отмены полетов может стать сложная внутриполитическая ситуация в Турецкой Республике, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на текст телеграммы, разосланной ведомством российским чартерным авиакомпаниям.

В письме Росавиация просит авиакомпании принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ. В ведомстве от комментариев отказались. Представитель Ростуризма Светлана Сергеева заявила, что решение Росавиации не обсуждалось с ведомством.

“Телеграмма носит рекомендательный характер, поэтому никаких действий мы еще не предпринимали”, — прокомментировала письмо Росавиации гендиректор “Пегас туристик” Анна Подгорная. Путевки в Турцию реализуются в обычном режиме, так как пока запрет не введен, подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Турция — самое популярное летнее туристическое направление по итогам сезона раннего бронирования. По оценкам Российского союза туриндустрии, на страну сейчас приходится около 30% от общего количества продаж туров. По предварительным оценкам, туры на текущий год уже проданы 200-400 тыс. туристов.

Москва уже прерывала чартерное сообщение с Турцией в конце 2015 года. Санкции против Республики стали ответом на сбитый турецкими ВВС у сирийской границы российский бомбардировщик Су-24. Инцидент произошел 24 ноября 2015 года.