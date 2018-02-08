Убыток в 675 млн долларов в 4-ом квартале 2017 года почти в 6 раз превзошел прошлогодний

Компания Tesla, производящая электромобили, отчиталась об убытке в 675 миллионов долларов в четвертом квартале 2017 года. Годом ранее убытки компании Илона Маска составляли 121 миллион долларов в соответствующий период времени.

Несмотря на то, что такой убыток стал рекордным в истории компании, финансовые результаты Tesla оказались лучше прогнозов аналитиков. Квартальная выручка в годовом выражении выросла на 44,3% – до $3,29 млрд.

Одной из причин роста выручки называют увеличение продаж кроссоверов Model X. В компании также сообщили, что столкнулась с трудностями с производством аккумуляторных батарей для электромобилей Model 3, однако рассчитывают выйти на заявленную мощность в 5 тысяч автомобилей в неделю во втором квартале 2018 года.

Накануне компания SpaceX, также основанная Илоном Маском, провела успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки Falcon Heavy выступил красный Tesla Roadster, личный автомобиль Маска. Трансляция старта стала второй по популярности в сети после прыжка из стратосферы, организованного Red Bull.