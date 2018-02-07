Трансляция запуска стала второй по популярности после прыжка из стратосферы, организованного Red Bull

Компания SpaceX провела успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Старт с мыса Канаверал собрал 2,3 млн просмотров на YouTube. Таким образом, его трансляция стала второй по популярности после прыжка из стратосферы, организованного Red Bull.

В качестве полезной нагрузки Falcon Heavy выступил красный Tesla Roadster — личный автомобиль основателя SpaceX и Tesla, визионера Илона Маска. Ранее бизнесмен говорил в интервью CBS, что решил отправить свою машину в космос «просто так», вместо «скучных» бетонных блоков или кусков металла.

Космическая «поездка» стала отдельным шоу, где все продумано до мелочей: на приборной доске установлена миниатюрная модель Tesla, на панели надпись Don’t Panic («Не паниковать»), на электронном плато выбито «Made on Earth by Humans» («Сделано людьми на Земле»), из динамиков звучит музыка Дэвида Боуи.

Через несколько часов трансляция прекратилась, Tesla превзошел орбиту Марса и начал движение к поясу астероидов. Маск умудрился сделать науку сексуальной и запоминающейся, отмечает The Verge.

Falcon Heavy способна вывести до 63 т груза на низкую околоземную орбиту и до 26 т — на геостационарную орбиту. К Марсу ракета-носитель может доставить более 16 т груза. Разработка SpaceX выигрывает у конкурентов за счет грузоподъемности и стоимости запуска, которая намного ниже благодаря возможности вернуть ускоритель на Землю.

Испытательный полет и манекен Starman в скафандре, несомненно, стали самыми обсуждаемыми темами дня. Когда появилось видео из кабины Tesla, пользователи и бренды наперегонки начали упражняться в остроумии.