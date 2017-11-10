Рабочие требуют оплату своего труда через покупателей одежды бренда

Сотрудники фабрики, производящие одежду для Zara, Mango и Next, внесли на бирку одежды информацию о том, что их труд не был оплачен.

На бирках, вшитых в одежду для магазинов Стамбула, сообщается: «Я сделал эту вещь, но мне за неё не заплатили».

Там же приведена ссылка на петицию, с помощью которой рабочие хотят получить все необходимые выплаты. «Мы хотим иметь свои права, а не заниматься благотворительностью», – говорится в петиции.

Известно, что данные сотрудники были наняты сторонним производителем Bravo Tekstil, который в одночасье приостановил свою деятельность, в связи с чем рабочие уже несколько месяцев не получают свою зарплату.

На данный момент онлайн-петицию подписали около 200 000 человек.