Сотрудники фабрики, производящие одежду для Zara, Mango и Next, внесли на бирку одежды информацию о том, что их труд не был оплачен.
На бирках, вшитых в одежду для магазинов Стамбула, сообщается: «Я сделал эту вещь, но мне за неё не заплатили».
Там же приведена ссылка на петицию, с помощью которой рабочие хотят получить все необходимые выплаты. «Мы хотим иметь свои права, а не заниматься благотворительностью», – говорится в петиции.
#zaraprotesto pic.twitter.com/kLQCJDGcQt— Commodore64 (@Comodore_64) 31 октября 2017 г.
Известно, что данные сотрудники были наняты сторонним производителем Bravo Tekstil, который в одночасье приостановил свою деятельность, в связи с чем рабочие уже несколько месяцев не получают свою зарплату.
На данный момент онлайн-петицию подписали около 200 000 человек.