Уже завтра 5000 новых карт NEXT станут доступны для предзаказа

Альфа-Банк обновил молодежную карту NEXT. Теперь молодым клиентам доступна лимитированная коллекция с совершенно уникальным дизайном, созданным графическим художником Покрас Лампасом.

Покрас Лампас — модный каллиграф, один из двадцати пяти мировых амбассадоров стиля Calligraffiti, основатель и идеолог каллиграфутуризма как направления в современном искусстве, популяризатор новой визуальной культуры, а также автор самой большой каллиграфии на планете. Ему также принадлежат художественные работы для Nike, Ford и Mercedes-Benz.

Молодёжная карта банка стала официальной картой фестиваля Alfa Future People. С её помощью можно получить кэшбэк во всех кинотеатрах, кафе и ресторанах — 5%, в BurgerKing — 10%, скидку 1000 рублей на билет на AFP и повышенный кэшбэк 15% на фудкортах фестиваля.

Впервые молодежную карту Альфа-Банк предложил своим клиентам ещё в июле 2016 года - за это время было выпущено около 160 000 карт. А 12 апреля на сайте Альфа-банка открывается предзаказ на 5000 карт NEXT в новом дизайне.