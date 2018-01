Фестиваль пройдет в столице Беларуси и продлится три дня, с 19 по 21 апреля

В апреле этого года один из крупнейших международных креативных фестивалей в Восточной Европе, БЕЛЫЙ КВАДРАТ, отметит свой десятилетний юбилей. Фестиваль пройдет в столице Беларуси и продлится три дня, с 19 по 21 апреля. Организатор Фестиваля, Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, планирует устроить настоящий праздник участникам, пригласив особенно сильный состав жюри и спикеров деловой программы из 30 стран мира, в том числе из России, а также провести ряд тематических вечеринок и фееричный коктейль активаций в честь юбилея.

Учитывая стремительные перемены как в обществе, так и в индустрии коммуникаций, организаторы Фестиваля сохранили в конкурсной программе этого года лучший международный опыт, а также провели преобразования в соответствии с инновационными и прогрессивными запросами отрасли. Изменения проявились в модернизации конкурсов и номинаций, в упрощении условий подачи работ. Кроме того, создан новый сайт Фестиваля, который открылся к старту сезона.

Впервые в этом году появится конкурс Creative Effectiveness, в котором проекты будут оцениваться с точки зрения эффективного воздействия на потребителя. Продолжая традиции конкурса Маркетинговой эффективности, более восьми лет успешно проводимого на БЕЛОМ КВАДРАТЕ, конкурс Креативной эффективности позволит расширить фестивальную культуру в новых маркетинговых условиях, в которых сегодня работают как агентства, так и клиенты всего мира.

Ряд преобразований произошел в конкурсе Digital, отражающем тренды наиболее динамично меняющейся сегодня сферы коммуникаций, к формированию номинаций и состава жюри которого на БЕЛОМ КВАДРАТЕ всегда серьезно подходят. Сокращен ряд номинаций, уже не соответствующих запросам времени, введено несколько новых актуальных номинаций, включая Creative Data.

Социально-ориентированные проекты в этом году на Фестиваль будут приниматься только в конкурс Social advertising и не будут конкурировать с коммерческими проектами. Тем не менее, поддерживая тенденции и значимость продвижения социальных проектов, впервые на Фестивале учрежден специальный Гран-при для конкурса социальной рекламы.

Всего на БЕЛОМ КВАДРАТЕ этого года 6 конкурсов, 17 номинаций:

CREATIVITY

FILM

PRINT

RADIO & AUDIO

OUTDOOR

INTEGRATED

BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT

BRANDING

COMMUNICATION DESIGN

PACKAGING DESIGN

DIGITAL DESIGN

CREATIVE EFFECTIVENESS

MARKETING

PROMO & ACTIVATION

PR

DIRECT

MEDIA

INNOVATIONS

DIGITAL

MOBILE

CREATIVE DATA

SOCIAL ADVERTISING

Поданные на БЕЛЫЙ КВАДРАТ работы будет оценивать пять составов международного жюри, которое обещает стать одним из самых звездных за все годы проведения Фестиваля. Состав жюри будет объявлен в начале февраля, на старте основного этапа приема работ, а судейство пройдет оффлайн накануне проведения Фестиваля. Выбор Гран-при традиционно состоится составом жюри, в который войдут председатели основных составов. Такая система оценки работ уже была высоко оценена представителями глобального рейтинга креативности The Gunn Report, которые в очередной раз планируют посетить БЕЛЫЙ КВАДРАТ.

Приглашая российские агентства к участию в Фестивале, БЕЛЫЙ КВАДРАТ, как и в предыдущие годы, организует более 30 ПУБЛИКАЦИЙ работ-победителей и призеров Фестиваля на ведущих мировых отраслевых интернет-ресурсах. Cause We Can! – так прозвучит слоган новой рекламной кампании Фестиваля на мировой арене, призывая и российские агентства продемонстрировать свою творческую состоятельность, лучшие реализованные маркетинговые практики российского креатива, его настоящую действенность для эффективности клиентов в бизнесе.

Конкурсные работы уже принимаются на официальном сайте. Участие платное. Стоимость достаточна демократична, причем на Фестивале предусмотрено три этапа приема работ с существенными скидками при ранней подаче. Первый, наиболее льготный этап, завершится 31.01.2018.

Подробная информация о Фестивале БЕЛЫЙ КВАДРАТ и условиях участия представлена на adfest.by. По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в Дирекцию Фестиваля по эл.почте konkurs@adfest.by, по вопросам участия в качестве аккредитованных делегатов по эл.почте info@adfest.by, или по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17, +375 17 204 17 99, +375 17 204 18 99.

Напомним, что БЕЛЫЙ КВАДРАТ входит в Рейтинги креативности АКАР во всех сегментах: Реклама, Брендинг, Digital, Маркетинговые услуги. А конкурс Creative Effectiveness – и во введенный с этого года Рейтинг эффективности АКАР.