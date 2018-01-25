АКАР приняла ее по просьбе крупнейших издательских домов

Совет Ассоциации коммуникационных агентств России поддержал предложение руководителей издательских домов о корректировки методики подсчета объемов рекламы в прессе. По новой модели показатели сегмента в 2016 и 2017 годах заметно выросли — на 5 и 15% соответственно, сообщает АКАР. Увеличились объемы всех без исключения подсегментов — и по срезу центральная/региональная пресса, и по срезу газеты/журналы.

Региональный подсегмент в целом получил вообще самую большую прибавку в динамике. Рабочей группой принято решение отказаться от оценки отдельной позицией рекламных изданий. Теперь объемы региональных рекламных изданий отдельно не выделяются, а учитываются внутри подсегмента региональных газет и журналов.

Абсолютные цифры по объему рынка рекламы в прессе будут доступны вместе с итогами по российскому рекламному рынку за 2017 год, которые АКАР публикует в феврале-марте.

Напомним, осенью 2017 года 11 ведущих издателей («Аргументы и Факты», «Bauer Media», «Conde Nast Россия», «Вечерняя Москва», «Independent Media», «Коммерсантъ», «ИД «Комсомольская правда», «МР-Пресса», проект «Теленеделя», «Хёрст Шкулёв Медиа», «Группа Эксперт») обратились в Совет АКАР. Они просили уточнить методику и пересчитать данные по объему рекламного рынка в прессе, добавив в них показатели по онлайн-выручке ИД.

В декабре 2017 года рабочая группа провела тестовый пересчет объемов рекламы в сегменте пресса за период первого полугодия 2016 и 2017 годов по обновленной методике с учетом данных самих издательских домов. Данные, полученные анонимно и непосредственно от издательских домов, были верифицированы, в том числе с учетом данных мониторинга Mediascope и использованы как реперные точки для построения модели измерения центральной (федеральной) и региональной прессы.