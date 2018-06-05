Госдума одобрила штрафы до 700 тысяч рублей за неисполнение закона об анонимайзерах

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах.

Согласно документу, в течение 30 дней поисковые системы обязаны подать заявку на подключение к реестру заблокированных сайтов, созданному Роскомнадзором. После подключения поисковикам запрещается выдавать в ответ на запросы пользователей ссылки из реестра. Кроме того, если они получат уведомление о нарушениях от Роскомнадзора, то обязаны будут принять меры в течение 30 дней.

За неисполнение закона будут грозить штрафы: для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500−700 тыс. руб.

Помимо этого, законом вводятся штрафы от 10 тыс. до 300 тыс. рублей для провайдеров хостинга за непредоставление или несвоевременное предоставление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать владельцев программных средств, позволяющих обойти блокировки.

Авторами инициативы выступили три депутата, которые представляют разные политические силы. Это Максим Кудрявцев из «Единой России», справедливоросс Николай Рыжак и Александр Ющенко из КПРФ.

Данный законопроект стал продолжением ранее принятого закона об анонимайзерах. Напомним, с июля прошлого года законодательно запрещены способы обхода блокировок, а интернет-поисковиков обязали прекратить на территории РФ выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные сайты.