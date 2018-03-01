Баттл приурочен к столетию поэтической«дуэли», в которой Игорь Северянин победил Владимира Маяковского

27 февраля в вестибюле станции метро «Маяковская» состоялась необычная рекламная акция — презентация одноименного мюзикла. Мероприятие прошло в формате баттла за звание «короля поэтов».

Дата была выбрана не случайно: ровно 100 лет назад, 27 февраля 1918 года, в Политехническом музее прошла настоящая поэтическая «дуэль», в которой Игорь Северянин победил Владимира Маяковского.

Каждый участник баттла выходил на ринг в образе одного из поэтов XX века: Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака и других. В первом куплете авторы исполняли оригинальный отрывок из произведений поэтов, а во втором — собственную современную интерпретацию. Завершающей частью стал фристайл.

В финале была представлена реконструкция поэтической битвы, где роль Владимира Маяковского исполнил актер Артем Крестников, а Игоря Северянина — актер Дмитрий Новицкий. Гости смогли ощутить на себе, насколько эмоциональной была обстановка в далеком 1918 году.

Победителя, как и 100 лет назад, выбрали зрители, а также специальные гости мероприятия: поэтесса Вера Полозкова и рэп-рок-исполнитель Noize MC. На этот раз «Маяковскому» удалось взять реванш.

«В последнее время рэп-баттлы все чаще интегрируют в мероприятия разного формата, поскольку они отвечают последним трендам ивент-индустрии. Во-первых, с помощью баттлов можно максимально вовлечь сотрудников в процесс организации мероприятия. Во-вторых, это довольно бюджетное вариант и существует большой простор для креативных решений по интеграции ключевых идей заказчика в текстовую часть баттла. Ну и, наконец, это способ привлечь аудиторию в возрасте 15−30 лет, до которой иногда сложно „достучаться“ более классическими форматами», — поясняет Дмитрий Калантаров, член Правления НАОМ, CEO Event-бюро «Сектор» и продюсер мюзикла.

Поэтический рэп-баттл на станции метро «Маяковская» собрал более 100 человек, среди которых были гости столицы, а также несколько десятков представителей СМИ.

«Если благодаря реконструкции поэтической дуэли силами современной рэп-культуры кто-то сегодня прочитает Северянина и Маяковского, вспомнит, в чем состояло их противостояние сто лет назад, в чем было их идеологическое и эстетическое столкновение — для меня это будет чистое счастье!», — прокомментировала акцию поэтесса Вера Полозкова.

В конце мероприятия все зрители и участники были приглашены на премьеру городского мюзикла «Маяковский», которая состоится 13 апреля 2018 года в Московском «Театре Луны».

Состав творческой группы:

Московский «Театр Луны» (клиент)

АНО «Музыкальное сердце театра» (клиент)

Event-бюро «СЕКТОР» (креатив)

Продюсеры: Дмитрий Калантаров, Михаил Огер

Режиссер: Александр Рыхлов

Ведущие: Лев Киселев, Наталья Трейя

Рэп-исполнители и актеры:

Сергей Андреев — Николай Гумилёв

Денис Вальчук — Евгений Евтушенко

Артем Крестников — Владимир Маяковский

Валентина Медова — Анна Ахматова

Дмитрий Новицкий — Игорь Северянин

Алексей Храпов — Иосиф Бродский

Судьи:

Noize MC (Иван Алексеев)

Вера Полозкова

Диджей:

Topor (Кирилл Попов)