В Играх приняли участие 17 команд, состоящих из представителей крупнейших рекламных агентств и брендов страны

7 декабря 2017 года интернет-подразделение коммуникационного агентства Страна-онлайн совместно с МоЗгва провели Первые Интеллектуальные Рекламные Игры. Для большинства участников это стало новым опытом интеллектуального досуга, где каждый смог внести свой вклад в рейтинг команды.

Турнир получился по-настоящему увлекательным, участники в серьёзной борьбе старались проявить свою эрудицию в области рекламы. Чувствовался боевой настрой абсолютно всех 17-ти команд, состоящих из представителей крупнейших рекламных агентств и брендов страны: Dentsu Aegis Network (DAN) Moscow, OMD OM Group, GroupM, Digital BBDO, ADV Digital, Publicis Russia, Рекламное агентство POCCT, Main Target Group, Media Instinct Group, MEDIA STARS Digital Group, I.COM, Трансконтинентальная МедиаКомпания (TMK), WEBBIKA, РОСТЕЛЕКОМ, ГАЛС, STADA, Egis.

Первое место и ценный приз получила команда агентства OMD OM Group:

Второе место заняла команда ГАЛС:

Третье призовое место заняла команда Publicis Russia:

Отрыв по очкам между командами-участницами был совсем небольшой. Поощрительные призы получили и другие команды.

Страна-онлайн впервые проводит турнир в таком формате, и это только начало большой игры.

Учитывая 100% явку и огромный интерес, проявленный со стороны участников, Страна-онлайн планирует сделать «ПИРИ» регулярным турниром в 2018 году.

Страна-онлайн – коммуникационное агентство

Страна-онлайн реализует рекламные возможности следующих интернет-ресурсов: vesti.ru, auto.vesti.ru, hitech.vesti.ru, travel.vesti.ru, vestifinance.ru, russia.tv, filmpro.ru, gmbox.ru, strana.ru, moya-planeta.ru, naukatv.ru, m24.ru, 360tv.ru, Liveinternet.ru, jv.ru, u-mama.ru.

Страна-онлайн предлагает таргетированное размещение на 14 тематических и более чем на 90 региональных телеканалах, 16 интернет-ресурсах и является одним из лидеров по объему рекламного инвентаря. Страна-онлайн разрабатывает и реализует специальные проекты любой сложности на ТВ и в Интернете.