Промоутеры фитнес клубов и салонов красоты стыдят девушек с неидеальной фигурой



Соцсети

В Москве появился новый формат уличной рекламы – бодишейминг. Осуждая людей за их внешний вид, рекламщики навязывают услуги салонов красоты, сообщает «Москва 24».

Многие москвички испытали на себе неожиданное и не слишком приятное явление: к ним подходит незнакомый мужчина в хорошей физической форме и начинает убеждать, что они плохо выглядят и нуждается в похудении и омолаживающих процедурах. Чаще это происходит прямо на улице возле станций метро. В конце беседы промоутер предлагает женщине отправиться за покупкой абонемента в салон красоты или спортзал.

Эксперты сообщают, что подобные рекламные уловки имеют сомнительный эффект. О том, какие результаты таким образом достигаются, официальной статистики нет. Изначально западные рекламщики предлагали деликатный вариант бодишейминга в виде советов постороннего, однако в российской отрасли этот формат приобрел карикатурные формы.

Психологи советуют игнорировать подобные приставания и не вникать в их суть. Так фотограф Сильвана Денкер проводит в соцсетях кампании с хэштегом #Bodylove. Сильвана снимает обнажённых женщин и мужчин разного возраста и разных телосложений, призывая людей тем самым не стесняться своего тела.