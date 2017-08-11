Фотограф Сильвана Денкер призывает находить красоту в любой форме



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Немецкая plus-size-модель и фотограф Сильвана Денкер прославилась тем, что снимает людей, чьи фигуры не соответствуют общепринятым стандартам красоты. Очередной боди-арт проект получил название «Metallic Curves».

Сильваны Денкер представила свой главный проект Metallic Curves, для которого полные модели позировали практически обнаженными. Тела девушек покрывал лишь тонкий слой золотой или серебряной краски. По словам Сильваны, она давно вынашивала идею боди-арта. Смотрела подобные проекты в интернете и удивлялась: все фотографируют худых красоток. Однако ни одна из них не идеальна, отмечает Сильвана, «все люди разные и все красивые».

«Моя цель – искусство. Я хотела показать естественную разнообразную красоту человеческого тела. Посмотрите, насколько эти женщины уверены в себе: разве это не шедевр?», – говорит Денкер.

Сильвана с детства была недовольна своим телом, и чтобы избавиться от комплексов, она приняла участие в конкурсе красоты и дошла в нем до финала. После такого успеха она поняла, что стыдиться своих форм не следует и через некоторое время стала одной из самых востребованных plus-size-моделей Германии. Известность к ней пришла после кампании с хэштегом #Bodylove. Сильвана снимает обнажённых женщин и мужчин разного возраста и разных телосложений, призывая людей тем самым не стесняться своего тела.

Фотограф пообещала, что в ближайшее время обязательно запустит еще один проект, призывающий любить свое тело.