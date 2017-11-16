Машины, презервативы, Егор Крид, МегаФон в новых отечественных рекламных роликах

Все рекламодатели и агенства вдоволь отдохнули в период отпусков – наверное, этим объясняется их рабочая активность этой осенью. Чтобы через пару недель на наших читателей не обрушилась публикация длиною в вечность, Состав решил сделать две подборки: в середине и в конце месяца.

Вся семья в сборе

Клиент: ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус

Агентство: Graphit (часть Leo Burnett Group Russia)

Креативное брендинговое агентство Graphit (часть Leo Burnett Group Russia) и ŠKODA AUTO Russia создали локальную рекламную имиджевую кампанию «Вся семья в сборе» для новой модели OCTAVIA. В ролике новая OCTAVIA, появившись в семье, смогла найти подход к каждому её члену и завоевала любовь и взрослых, и детей.

Преимущества автомобиля показаны не в виде демо, а через знакомые всем бытовые истории. Например, собираясь в дальнюю поездку с детьми, родители задумываются, как занять непосед. С OCTAVIA все просто – можно смело дать малышам альбом и карандаши, система стабилизации позволит спокойно рисовать во время движения. А если дочка вдруг обронила браслет в траве на даче – никакой фонарик не справится лучше светодиодных фар.

FUCHS: мощная позиция в защите

Клиент: Fuchs Oil

Агентство: DDVB

Тачки и футбол – пожалуй, самые популярные темы, которые способны заинтересовать любого мужчину. Компания Fuchs Oil (ФУКС ОЙЛ), агентство DDVB и продакшн-студия Studio 2.35 организовали настоящий футбольный матч с автомобилями вместо игроков в новой рекламной кампании для бренда моторных масел – FUCHS TITAN.

Масло FUCHS TITAN доказало свою эффективность в условиях экстремальных нагрузок и «гоночных» скоростей, поэтому при создании ролика компьютерная графика использовалась по минимуму, а сама «игра» автомобилей снималась вживую.

Селфи Эксперт

Компания: OPPO

Ведущий мировой бренд OPPO подписал контракт с одним из самых популярных артистов в мире музыки, Егором Кридом, резидентом лейбла Black Star. Егор уже появился в рекламном ролике компании, которое приоткрывает завесу тайны будущего запуска последней модели F5 из серии Селфи Эксперт. Продукт будет оснащен эффектным 18:9 дисплеем и новой технологией SelfieTune.

Интернет, который сносит

Клиент: МегаФон и Дом.ru

Агентство: Instinct

Совместное предложение от «Дом.ru» и «МегаФон» – это скоростной интернет дома и мобильная связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика в смартфоне. Перед Instinct стояла задача просто и с чувством юмора рассказать молодой аудитории об этом новом предложении. Команда агентства создала необычные рекламные ролики с участием харизматичного рыжего кота.

«Наша аудитория – молодые люди, которые выбирают интернет для общения, обучения, работы и развлечений. Для них мы сделали ролики с близким им чувством юмора – такие простые и минималистичные. Сюжет ролика напоминает хорошо знакомые и любимые молодежные комедии, что сразу задает настроение», – комментирует команда агентства Instinct.

Durex Intense

Клиент: Durex

Агентство: Havas Life Moscow

Havas Life Moscow разработало интегрированную рекламную кампанию нового презерватива Durex Intense для США, стран Европы и России. В ролике страсть пары, занимающейся любовью, рушит книжные полки, сжигает многоваттные лампы и выливается в мощнейший взрыв оргазма, выносящий оконные рамы дома. Все это было придумано и снято для того, чтобы показать силу продукта и оргазмов, которых он помогает достичь.

Включайся!

Клиент: МегаФон

Агентство: Instinct

Три ролика взаимосвязаны между собой. Это три истории, где появляются герои: мальчик, молодая мама, девушка. В роликах под хит Валерия Кипелова «Я свободен» визуализировано неподдельное чувство свободы, которую получают герои вместе с одним из тарифов «Включайся!». С тарифом «Включайся! Смотри» можно наслаждаться безлимитом на онлайн-видео. С тарифом «Включайся! Общайся» — получить полную свободу на общение в соцсетях и мессенджерах. С тарифом «Включайся! Слушай» — на безграничный доступ к онлайн-музыке.

HD Отгул

Клиент: DOM.ru

Агентство: Possible Group

Чтобы дать возможность отдохнуть, а главное, наверстать упущенное в области кино и сериалов, «Дом.ru» запустил проект «HD Отгул» – с 1 ноября в течение месяца каждый может получить выходной за счет компании и весь день наслаждаться просмотром любимых фильмов или сериалов. Обзор на Составе.

Головоломка от ivi

Клиент: ivi

Агентство: Media Instinct

Поиск качественного и интересного фильма или сериала напоминает головоломку: попадается куча битых ссылок, контент нелегальный, низкого качества и неадекватной озвучки. Все пестрит рекламными баннерами часто сомнительного характера. ivi решает эту задачку легко и просто в одно нажатие кнопки. Обзор на Составе.

Недорогие дорогие подарки от IKEA

Клиент: IKEA Russia

Агентство: Instinct

В новом ТВ-ролике ИКЕА совместно с Instinct рассказала о том, что делает свои товары недорогими, но попадая в дома людей, они становятся дорогими по-настоящему. Шуточные сцены показывают ценность самых простых подарков. Например, плед был недорогим, пока дядю Витю не закрыли на балконе. Обзор на Составе.

#carbodypositive

Клиент: Mercedes-Benz Russia

Агентство: BBDO Moscow

smart запустил движение «боди-позитив» среди автомобилей. В серии роликов c участием бренд-амбассадоров Кристины Си и Снежины Куловой smart выступает в качестве психолога. Он успокаивает участников интервью словами о том, что они сами выбрали свой путь, и крупные размеры – это не так уж и плохо. Однако, появляясь в финале, smart не оставляет сомнений в своём превосходстве над большими машинами. Обзор на Составе.