Один из первых новогодних роликов 2017 года рассказывает о недорогих дорогих подарках

Новый год – самый любимый и долгожданный праздник в году. Каждый человек, задумываясь о подарках своим родным и близким, старается подобрать для них что-то особенно дорогое.

О времени неожиданных и ожидаемых подарков ИКЕА знает всё. Ведь в попытке сделать праздник для близких по-настоящему незабываемым, мы вынуждены подчас выбирать между тем, что мы действительно хотим, и тем, что мы можем себе позволить.

В новом ТВ-ролике ИКЕА рассказала о том, что делает свои товары недорогими, но попадая в дома людей, они становятся дорогими по-настоящему!

Шуточные сцены показывают ценность самых простых подарков. Например, плед был недорогим, пока дядю Витю не закрыли на балконе.