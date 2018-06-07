Нестандартные форматы продвижения в нашем обзоре

Как поддержать сборную России, не выходя из лифта собственного офиса? Как снять кино, не покидая родную улицу своего города? Как «дать пять» всему миру? Об этом и многом другом в нашем традиционном обзоре промокампаний от российских агентств и брендов. Сегодня в нем балет, кино и… футбол, куда же сейчас без него?

Футбольный розыгрыш в лифте бизнес-центра от Advance Group

Advance Group провел в бизнес-центрах Москвы акцию, стимулирующую поддержать сборную России на Чемпионате мира по футболу.



Национальный Indoor оператор всегда старается выходить за рамки стандартных форматов, находясь в постоянном поиске оригинальных решений, вызывающих неизбежную эмоциональную реакцию человека на продвигаемые бренды или события.

Вячеслав Никаноров, руководитель PR направления Advance Group Данным кейсом мы хотели продемонстрировать, что возможности indoor куда шире, чем размещение рекламы на видео панелях или лайтбоксах. В бизнес-центрах можно продвигать не только коммерческие бренды, но и даже глобальные события, используя вирусные инструменты и охватные диджитал платформы.

Хромакей от Red Pepper Film

Киностудия Red Pepper Film предложила всем жителям Екатеринбурга снять свое кино, не покидая города.

Первый общественный хромакей, размещенный на уличной стене, появился в преддверии Unknown Film Festival. Новый для города арт-объект был создан во время фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA по идее киностудии Red Pepper Film. Без дела хромакей не стоит — в сети появляется всё больше фотографий и видео, снятых в импровизированной киностудии.

Red Pepper Film: Этим мы хотели немного иронично заявить о том, что снимать кино можно в любом городе — достаточно только проявить фантазию.

Один мир — одна команда

Авиакомпания S7 Airlines запустила в социальной сети Instagram новую акцию-флешмоб «Один мир — одна команда».

По задумке, участникам флешмоба необходимо выложить на свои странички видео, на котором они «дают пять» всему миру. Затем нужно передать эстафету дальше, отметив в посте своего друга.

Флешмоб способен ярко продемонстрировать, что люди могут находится в разных странах, на разных континентах, говорить на разных языках, но их всегда может объединить общая цель.

Акция проводится с 4-ого июня по 15-ое июля. По ее итогам будет смонтирован ролик, в котором 18 случайных участников флэшмоба передают друг-другу «пять». Эти же счастливчики получат билет «туда и обратно» по любому направлению маршрутной сети S7.

Во флешмобе уже приняли участие Мигель, Ляйсан Утяшева, Ирина Горбачева и многие другие.

Лето балета

Михайловский театр — один из крупнейших культурных центров Санкт-Петербурга. Здесь традиции классического оперного и балетного искусства идут рука об руку со смелыми творческими экспериментами и новаторскими поисками.

По традиции, в июне и июле Михайловский театр предлагает зрителям своеобразный балетный марафон. Фестиваль «Лето балета» давно стал визитной карточкой театра. В рамках фестиваля на сцене театра проходят знаменитые спектакли классического репертуара в исполнении ведущих солистов театра и звёзд мирового балета.

К сезону 2018 года в дизайн-студии «Минин и Пожарский» была разработана серия постеров «Балет в Михайловском театре». Основа концепции — остановленное мгновение. Идеальные тела звезд Михайловского театра, застывшие в классических балетных позах — неотъемлемая часть типографического решения, которая придает проекту выразительность и узнаваемость.

Carprice провез по Москве медведя в честь открытия ЧМ-2018

Компания по продажам подержанных авто CarPrice в день старта ЧМ-2018 провела в Москве акцию, которая потрясла и иностранцев, и местных жителей. В машине с открытым верхом провезли медведя, который увлеченно играл на дудке.

Оказалось, медведя зовут Тима и такой перфоманс для него обычное дело. По словам его дрессировщика, Тима активно гастролирует, снимается в кино и рекламе и даже на футбольное поле выходил уже не раз.

Футбол на багажной ленте от S7

Если уж не полноценный футбольный матч, то серия пенальти развернулась в аэропорту при поддержке авиакомпании S7.

В центре внимания недоумевающих пассажиров оказалась багажная лента с наклеенными воротами, а мячами, которые должны были попасть точно в цель стали их собственные чемоданы. Когда они, выпадая из багажного отверстия, приземлялись в «ворота», комментатор — Виктор Гусев — засчитывал это за гол.

Владельцы чемоданов-победителей получили от S7 билеты «туда-обратно» на любые направления авиакомпании.

Световое шоу adidas на фасаде Большого театра

adidas накануне официального старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России подсветил фасад Большого театра серией уникальных проекций о футболе и креативности в игре.

Зрители увидели лучшие моменты, связанные с главным футбольным турниром, вдохновляющие российских болельщиков на поддержку своей команды. В проекционном шоу появились звёзды сборной России по футболу, слоган «Вместе к победе», а также ведущие мировые игроки adidas. Идея мероприятия отражает ключевую идею новой кампании «Креативноcть объединяет мир». Подробнее на Sostav.