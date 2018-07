Один мир — одна команда! Совсем скоро тысячи километров сократятся до вытянутой руки. Миллионы незнакомцев скажут друг другу «Привет!». Передайте привет всему миру вместе с нами и выиграйте билеты на самолет к другу, который находится далеко от вас! • Изобразите жест «дай пять!» на фотографии или видео • Опубликуйте его в своем профиле Instagram с хэштегами #S7Airlines #одинмироднакоманда и #oneworldoneteam • Отметьте в посте друга из другого города или страны, чтобы он тоже присоединился к флешмобу • Отметьте @s7airlines Каждую неделю с 7 июня по 15 июля мы будем разыгрывать среди участников 3 авиабилета по направлениям S7 Airlines. А лучшие послания мы соберем в яркие видеоролики, чтобы каждый почувствовал себя игроком одной команды. @migelshow, ты в команде?

A post shared by S7 Airlines (@s7airlines) on Jun 7, 2018 at 6:02am PDT