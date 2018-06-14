Болельщики ЧМ-2018 увидели серию уникальных проекций о любимой игре

adidas накануне официального старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России подсветил фасад Большого театра серией уникальных проекций о футболе и креативности в игре.

Зрители увидели лучшие моменты, связанные с главным футбольным турниром, вдохновляющие российских болельщиков на поддержку своей команды. В проекционном шоу появились звёзды сборной России по футболу, слоган «Вместе к победе», а также ведущие мировые игроки adidas. Идея мероприятия отражает ключевую идею новой кампании «Креативноcть объединяет мир».



«Накануне Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 adidas представляет креативный проект с Большим театром. В любом спорте и в любой сфере adidas стремится доказать, что „Креативность решает“ и „Креативность объединяет мир“. Нет лучше места в Москве, чтобы проявить свою креативность, чем Большой театр. adidas Russia гордится возможностью во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 доказать, что креативность решает, и все это только начало», — рассказал Руперт Кэмпбелл, генеральный директор adidas в России.