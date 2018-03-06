Федерация компьютерного спорта России впервые присудит игрокам-победителям спортивные разряды и титулы чемпионов

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) анонсировала первый в истории страны официальный Чемпионат по компьютерному спорту. По его итогам лучшим киберспортсменам будут присуждены спортивные разряды, а победители получат титулы Чемпионов России по отдельным киберспортивным дисциплинам. К первым официальным соревнованиям рекламодатели и агентства проявляют осторожный интерес.

Участники первого Чемпионата России по киберспорту, общий призовой фонд которого составляет 3,5 млн рублей, соревнуются в играх Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike. Global Offensive. Отборочный этап начался меньше месяца назад, к апрелю в ходе региональных квалификаций и онлайн-турниров разыграют 40 квот в групповую стадию. Финал состоится 26−27 мая в московской Yota Arena, где по олимпийской системе определятся Чемпионы России 2018. ФКС будет транслировать основной этап и финал в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Российский бизнес все активнее проявляют интерес к киберспорту. В индустрии крутятся большие деньги — глобальная выручка от киберспорта достигнет почти 1 млрд долларов в 2018 году, а популярность игр стремительно растет. Ранее Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce, МТС — клуб Gambit Esports.

Компании нередко становятся и спонсорами киберспортивных турниров, что помогает им привлечь более молодую аудиторию. Рекламодатели с интересом наблюдают за Первым официальным Чемпионатом России по киберспорту, но, скорее, со стороны. Бренды хотят разглядеть перспективы нового мероприятия и не торопятся тратить на него свои рекламные бюджеты.

Александр Феодосов, вице-президент по маркетингу MediaMarkt Безусловно, первый официальный Чемпионат России по компьютерному спорту крайне важен с точки зрения развития киберспорта как спорта. Это и спортивные разряды, и официальные рейтинги, и более четкие требования к игрокам как спортсменам, а также развитие и закрепление стандартов. Если посмотреть на проект глазами рекламодателя, то открываются дополнительные перспективы для контакта с крайне востребованной молодой аудиторией. Безусловно, масштабы турниров по киберспортивным дисциплинам пока далеки от охвата чемпионатов по популярным традиционным видам спорта. Но аудитория растет каждый день, поэтому бренды, которые выстраивают долгосрочную маркетинговую стратегию, выбирают киберспорт как один из важнейших каналов коммуникации с новым поколением. С апреля 2017 года MediaMarkt реализует киберспортивные проекты в рамках сотрудничества с командой Virtus.pro и холдингом ESforce. По итогам года мы видим значительный прирост молодой аудитории благодаря интеграции в национальные турниры по компьютерному спорту, организации собственных соревнований в магазинах, а также сотрудничеству со звездами киберспорта.

Станислав Гуськов, заместитель генерального директора Isobar Moscow (Dentsu Aegis Network) Чемпионат России — очень молодой турнир, но участие ФКС и присвоение официальных званий и разрядов, скорее всего, позволит ему занять достойное место в отечественном eSport календаре. Однозначный плюс — молодость турнира, как следствие — более комфортные условия по спонсорству или правам на трансляции. Безусловно, сам турнир будет интересен рекламодателям, причем самому широкому спектру. На мой взгляд, максимум возможностей тут открывается для финансового сектора, телекома и релевантых FMCG. В прошлом году можно было говорить о нарастающем интересе к киберспорту. Мы много и часто рассказывали о том, что же такое gaming и eSport. В этом году, кажется, что все уже разобрались и перешли к более активным действиям: кто-то пробует в формате RND — запуски небольших проектов с последующей оценкой их эффективности, а кто-то уже готов переходить к инвестициям, спонсируя команды или крупные турниры.

Любовь Губанова, Head of Operations MediaCom (GroupM, входит в WPP) Сейчас мы наблюдаем продолжающийся рост интереса к киберспорту со стороны самых разных категорий рекламодателей — FMCG, мобильные операторы, банки. Это те бренды, которые хотят работать с миллениалами. И это правильно и логично: идти за интересами аудитории, особенно в тех сферах, где главную роль играют сильные эмоции. Поскольку всероссийское состязание пройдет впервые, ряд рекламодателей будет за ним наблюдать, чтобы понять перспективы, а также возможности для интеграций и партнерства в следующем году. Учитывая, что развитие турнира и киберспорта в целом получает такую поддержку, при наличии выгодных условий со стороны организаторов, рекламодатели не упустят свой шанс для использования этого канала коммуникации.