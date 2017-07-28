Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав внешние данные мировых знаменитостей



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Хирурги лондонского центра пластической хирургии на основе анализа внешных данных признали американского актера Джорджа Клуни самым красивым мужчиной в мире, сообщает Daily Mail.

Британские хирурги решили составить рейтинг самых привлекательных мужчин среди известных людей мира. В своей работе они использовали метод золотого сечения, основанный на анализе пропорций. Считается, что чем больше соотношений в этих соразмерностях, тем более привлекательным является внешний вид для окружающих.

Таким образом, учёные выяснили, что лицо 56-летнего Клуни почти на 92 % совпадает с пропорциями формулы идеального лица. «Джордж Клуни считается одним из самых красивых мужчин в мире. Отлично, что это подтвердилось и с научной точки зрения», — сообщили исследователи.

Кроме того, почти идеальными были признаны черты лиц таких актеров как Брэдли Купер, БрэдПитт, Уилл Смит, певца Гарри Стайлса, футболиста Дэвида Бекхэма и др.

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