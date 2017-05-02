Актер знакомится с Маппетами и другими культовыми американскими героями



Скриншот видеоролика

Джордж Клуни, много лет сотрудничающий с кофейным брендом Nespresso, снялся в очередном рекламном ролике компании. Режиссером видео выступил Грант Хеслов, который сотрудничал с Клуни в фильме “Безумный спецназ”, концепцию ролика разработали специалисты McCann New York.

По сюжету ароматным кофе Клуни соблазняет другой актер - Энди Гарсиа. Джордж тут же отправляется на поиски Nespresso и по пути попадает в десяток сцен из классических голливудских фильмов.

Так, он оказывается в машине с “Маппетами”, затем мчит на байках с парнями из фильма “Беспечный ездок”, ведет задушевную беседу со Смоки из “Полицейского и бандита”, крадет лошадь из “Фаворита”.

Звезда Голливуда с 2006 года снимается в рекламе кофейного бренда, а также входит в Консультативный совет по устойчивому развитию. Помимо того, что Клуни снимается в рекламных роликах компании, он также приглашает к сотрудничеству других звезд. Так, в 2015 году он снялся в видео вместе со своим приятелем - комедийным актером Денни ДеВито.