Производство видео занимает у патнеров соцсети больше времени, чем планировалось



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Вопреки ожиданиям, Facebook приходится переносить запуск собственных телешоу, сообщили AdAge анонимные источники. Производство видео занимает у патнеров больше времени, чем планировалось.

В первую очередь Facebook заказала недорогие, короткие видеоролики у нескольких медиа-партнеров, но также и профинансировала создание более дорогого контента. По данным источников, более дешевые и простые видео уже готовы, а вот ТВ-шоу зрители смогут увидеть минимум через месяц, хотя, вероятно, эти сроки тоже могут еще сдвигаться.

Ранее социальная сеть сообщала о том, что ведёт переговоры с голливудскими киностудиями и агентствами о создании оригинального контента. В частности, речь шла об американских агентствах Creative Artists, United Talent, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners. Кроме того, представители социальной сети сообщали, что готовы предоставить бюджеты в размере трех миллионов долларов за эпизод.

Facebook собирается развиваться в жанрах комедии, реалити шоу, спортивных и игровых программ.