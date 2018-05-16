Иск находится на рассмотрении в Пресненском суде

Как связана демография и вопперы? «Бургер Кинг» поясняет, во всех ресторанах сети наблюдается спад интереса к вопперам — их меньше покупают. Обвинить в своих кассовых неудачах «Бургер Кинг» решил снижение рождаемости.

Бургер Кинг просит Пресненский суд запретить пропаганду чайлдфри и презервативы, поскольку они лишают компанию доходов. Меньше людей рождается — меньше людей покупают вопперы.

Иван Шестов, директор по коммуникациям «Бургер Кинг» Мы как коммерческая структура имеем свой законный интерес в повышении рождаемости. Каждый человек является потенциальным покупателем вопперов. Снижение рождаемости отнимает у нас клиентов и доходы, из которых мы платим налоги в бюджет. Поскольку все предприятия зависят от покупательской базы, её сокращение вызывает недополучение доходов бюджетом страны. Таким образом, субкультура «чайлдфри» и презервативы лишают государство дополнительных источников финансирования.

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Надеемся, что в 2018 году количество приобретаемых вопперов возрастет, и нас не лишат ни презервативов, ни свободы выбора. А может быть, вопперы и вовсе стали меньше покупать из-за наскучивших всем нелепых промокампаний?