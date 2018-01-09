Компания планирует переход от медиабизнеса к бренд-менеджменту

Американская компания Playboy Enterprises рассматривает возможность отказаться от печатной версии журнала Playboy и сосредоточиться на более прибыльных сферах бренда, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы хотим сосредоточиться на «Мире Playboy», который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого», — сообщил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Кроме того, в течение этого года компания планирует перейти от медиа-бизнеса к бренд-менеджменту. Больше внимания будет уделяться партнерству и тематическим проектам. В частности, речь идет о выпуске различной продукции с фирменным логотипом и об использовании имени в названиях заведений.

В последние годы печатная версия Playboy была убыточной: ежегодно журнал приносил ущерб в размере 7 млн долларов, а его тираж сократился в несколько раз.

Контрольным пакетом акций Playboy Enterprises в настоящее время владеет компания Rizvi Traverse. 35% доля в Playboy Enterprises, принадлежащая основателю Playboy Хью Хефнеру, перешла в собственность его наследников, которые сейчас ведут переговоры о продаже этой доли Rizvi Traverse. По словам Бена Кона, журнал обещали издавать, пока его создатель жив.

Напомним, что после смерти Хью Хефнера прошло всего несколько месяцев, а его наследие уже столкнулось с масштабными изменениями, удивив читателей недавними революционными обложками, на которых появились модель plus-size и девушка–трансгендер.