Производители пенного напитка считают, что ведомство неверно подходит к оценке их продукции

В Союзе российских пивоваров сообщили, что опубликованные Роскачеством результаты исследования рынка пива подготовлены с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителя в заблуждение.

По мнению пивоваров, Роскачество не обладает полномочиями давать экспертное заключение о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации. Кроме того, эксперты ведомства не имеют профессиональных знаний и опыта в области пивоварения, что приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию.

Наибольшее удивление представителей отрасли вызвало то, что Роскачество ввело такой показатель, как «вкусное» и «невкусное».

«Любой производитель подтвердит, что единственным по-настоящему ярким показателем признания вкуса пива является выбор потребителя. Едва ли его можно заставить пить невкусное пиво даже по самой низкой цене. Любая попытка ранжировать пиво уместна в той же степени, как и попытка ранжировать вкусы людей в целом», — говорится в сообщении Союза.



Пивоваренные производства ежедневно контролируются специалистами Роспотребнадзора, претензий и замечания к качеству продукции нет, как нет и ни одного случая отравления пивом, отметили производители напитка. Кроме того, продукция российских компаний экспортируется по всему миру, подвергаясь при этом постоянному контролю и проверкам со стороны надзорных органов стран, куда ввозится продукция. При этом качество продукции не вызывает претензий и нареканий со стороны контролирующих государственных органов.

Сделанные выводы об использованном сырье и качестве пива в Союзе пивоваров считают нарушением прав и производителей, и потребителя, поскольку данные представляются как уже экспертное заключение, и на основании их продукт относится к другой категории.

Ранее Роскачество провело проверку светлого фильтрованного пива на российском рынке. В ведомстве отметили, что «химии» в пиве не обнаружили, однако высшего балла по качеству не набрал ни один из образцов