Битва с искусственным интеллектом, исследование роста интереса к видео в социальных сетях, конкуренты Instagram и др.

Битва с искусственным интеллектом, исследование роста интереса к видео в социальных сетях, конкуренты Instagram и другое: PHD Russia представил новый дайджест интересных событий вокруг технологий в рубрике «Экспертиза».

Новости

Американские юристы вышли на битву с искусственным интеллектом – и проиграли. Уважаемый американский портал LawGeex.com призвал 20 лучших специалистов в области юриспруденции и противопоставил им машину. Задача была такова: 4 часа, 5 договоров, в которых нужно было найти 30 погрешностей и несостыковок. Искусственный интеллект победил рутину.

Димитрис Ваяс,

генеральный директор PHD:



То, что AI уже сейчас может успешно выполнять несложную рутинную работу – очевидно, и вычитывание многостраничных документов, состоящих из канцеляризмов не является чем-то из ряда вон выходящим. А вот скорость, с которой машины способны совершать такие действия – впечатляет: около 30-ти секунд понадобилось машине, чтобы найти ошибки в документах, людям – около двух часов. Это не подразумевает возможных рисков для профессии, зато дает большую надежду на то, что все «бумажные» инстанции начнут работать гораздо оперативное. То, что AI уже сейчас может успешно выполнять несложную рутинную работу – очевидно, и вычитывание многостраничных документов, состоящих из канцеляризмов не является чем-то из ряда вон выходящим. А вот скорость, с которой машины способны совершать такие действия – впечатляет: около 30-ти секунд понадобилось машине, чтобы найти ошибки в документах, людям – около двух часов. Это не подразумевает возможных рисков для профессии, зато дает большую надежду на то, что все «бумажные» инстанции начнут работать гораздо оперативное.

Кстати, на сайте по итогам такого соревнования появился объемный отчет о проведенном исследовании и его результатах.

У Instagram появился конкурент – Vero. Появился-то он сравнительно давно (еще в 2015 году), а вот обрел популярность за пару последних недель. Визуально приложение не сильно отличается от Instagram, фактически являясь его безрекламной альтернативой. Инстаграм стал играть с рекламной монетизацией и алгоритмами выдачи еще в 2013 году. С тех пор у пользователей, фактически, не было выбора. А если присовокупить к этому серьезные опасения относительно конфиденциальности (фото из закрытых аккаунтов регулярно появляются у общественности), то у Vero есть шанс: разработчики заявляют о полной защите информации, собирают минимум информации о владельцах аккаунтов и даже группируют контакты пользователя по уровням доступа – от знакомых до близких друзей и родственников. Сейчас Vero амбициозно позиционирует себя как социальная сеть, которая позволяет быть самим собой.

Ирина Романова,

исполнительный директор PHD:



У любого подобного продукта есть два варианта выживания: реклама или платная подписка. Похоже, создатели приложения будут рассматривать второй вариант. Сейчас главная задача Vero – сохранить нынешний всплеск популярности. В любом случае, маловероятно, что в ближайшее время Инстаграм может хоть сколько-нибудь опасаться новичка. У любого подобного продукта есть два варианта выживания: реклама или платная подписка. Похоже, создатели приложения будут рассматривать второй вариант. Сейчас главная задача Vero – сохранить нынешний всплеск популярности. В любом случае, маловероятно, что в ближайшее время Инстаграм может хоть сколько-нибудь опасаться новичка.

Wyzow опубликовали исследование о росте интереса к видео в социальных сетях и поделились рекомендациями, как это можно использовать.

Самыми эффективным для продвижения видео, по мнению аналитиков Wyzow, является, конечно, Youtube, Facebook и Instagram. Количество бренд-видео на первом и втором выросли на 99 и 258% за 2016-2017 год. Более 1 миллиарда часов ежедневно тратят жители планеты на просмотр контента в Youtube и около 100 миллионов в Facebook. И это только начало.

Что касается эффективности продвижения с помощью подобных форматов, то респонденты (а в исследовании участвовало почти 600 маркетинг-экспертов, представляющих различные отрасли и страны) утверждают, что 81% из их работодателей уже в полной мере используют видео в своих коммуникациях, а из тех, кто еще не использует, 65% собираются сделать это в самое ближайшее время. Почти все (97%) уверены, что именно видео помогло усилить понимание об их продукте или услуге у конечного потребителя.

Мария Азаренко,

директор по инновациям PHD:



Многие пункты по контенту и форматам видео, о которых говорится в исследовании, очевидны, но есть те, о которых иногда забывают или не уделяют должного внимания. К примеру, необходимость добавления титров в ролик, поскольку 85% людей смотрят видео (если это не Youtube, конечно) без звука. Вначале может показаться, что совет делать «вкусный» по креативу ролик, вызывающий желание им поделиться, банален и всем известен. Но как часто в погоне за брендингом и стремлением рассказать в ролике все УТП мы теряем тот крючок, за который могли бы зацепить интерес нашего потребителя. Многие пункты по контенту и форматам видео, о которых говорится в исследовании, очевидны, но есть те, о которых иногда забывают или не уделяют должного внимания. К примеру, необходимость добавления титров в ролик, поскольку 85% людей смотрят видео (если это не Youtube, конечно) без звука. Вначале может показаться, что совет делать «вкусный» по креативу ролик, вызывающий желание им поделиться, банален и всем известен. Но как часто в погоне за брендингом и стремлением рассказать в ролике все УТП мы теряем тот крючок, за который могли бы зацепить интерес нашего потребителя.

Скачать полную версию отчета можно здесь.

Конференции

6 марта во ФРИИ пройдет Конференция по банковскому маркетингу и продажам. Будут говорить об автоматизации коммуникаций с клиентами, форматах запусков новых продуктов, обоснованности лидогенерации и ее эффективных инструментах, много обсуждать социальные сети и работу с ними. Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

20 марта Лаборатория Касперского проводит вторую конференцию PROКонтент. Если вы занимаетесь подготовкой контента или руководите процессом его создания, то наверняка задумывались (или еще задумаетесь): «А полезно ли то, что я делаю?», «Удается ли мне по-настоящему общаться с пользователем?», «Полезен ли и понятен ли ему наш контент?». На встрече сотрудники Лаборатории расскажут о том, как это делается у них. Посещение бесплатное, но с регистрацией нужно поторопиться.

5 апреля в Москве пройдет 5-я конференция по Google-аналитике. Посещение будет важным для интернет-маркетологов, специалистов по web-аналитике и интересным для маркетинг-стратегов компаний и руководителей бизнеса.