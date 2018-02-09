Новости, исследования, конференции, стартапы и гаджеты в рубрике «Экспертиза» от агентства PHD Russia

Какими событиями из мира высоких технологий наполняется 2018 год? Представлены новые умные очки с лазером, исследованы доходы интернет-блогеров, стартуют технологические воркшопы и многое другое. Обо всем этом в рубрике «Экспертиза» рассказывает агентство PHD Russia.

Новости

Intel показала умные очки собственного производства. Казалось бы, после того как Google Glass был назван одним из самых провальных и дорогих стартапов, рынок разработок на эту тему затих. Но нет! Intel Vaunt выглядят как обычные очки, однако в них есть лазер, который проецирует данные перед вами. Камеры и микрофона нет, но эксперты считают, что они появятся в следующих версиях, потому что с голосовыми ассистентами нужно будет как-то общаться.

Пока Intel презентует свои очки, похожие на очки, патрульные китайского города Чжэнчжоу получили схожее устройство, но с апгрейдом — технологией распознавания лиц. К очкам подключен смартфон с базой китайских правонарушителей. За первые дни было арестовано 7 преступников и задержано 26 человек с поддельными документами — и все это около многолюдного вокзала, где распознать кого-либо в людском потоке сложно.

Исследования

Исследование РИАБ о доходах влогеров и звезд шоу-бизнеса в диджитал показало, что последние успешно монетизируют свою узнаваемость и неплохо зарабатывают на просторах интернета. Так, у лидера рейтинга Ольги Бузовой доход от интернет-деятельности (кстати, не самой приоритетной для музыкальной ведущей) почти в два раза выше, чем у самого богатого влогера Wylsacom Валентина Петухова, для которого это основная деятельность с 2011 года.

Исследование App Annie о рынке мобильных приложений в 2017 году, из которого важно узнать, что:

потребители проводят в приложениях около трех часов ежедневно и это в семь раз больше, чем присутствие в мобильных браузерах;

40 приложений в среднем открывает пользователь на своем смартфоне в течение месяца;

86 млрд. долларов оставили в приложениях пользователи по всему миру.



Конференции

В начале следующей недели (13 февраля) в пространстве Deworkacy пройдет День интернет-рекламы. Спикеры — из Яндекс, Google, Лайфхакер, Sports.ru, KASSIR.RU, myTarget, World Class и пр. Они расскажут владельцам бизнеса и маркетинг-менеджерам, что им делать в диджитал, чтобы не наступить на все цифровые грабли. Полная программа здесь.

Все новые технологии начинаются с идей, что-то, чего не существовало раньше, способно однажды изменить мир. Технологическое сообщество Binary District дает возможность познакомиться с такими идеями и 17 марта проводит воркшоп, участники которого узнают основные принципы работы нейронных сетей, практику применения готовых когнитивных сервисов для распознавания изображений, текста, голоса, а также инструменты машинного перевода и создание чат-ботов для взаимодействия с пользователями.

Стартапы

Получить оригинальный контент из социальных сетей, не беспокоясь об авторских правах — заветная мечта многих медиа. Лобстер — это сервис, который объединяет создателей контента и его покупателей. Умные алгоритмы AI и машинное обучение находят наиболее релевантные и удачные фото из Instagram, Facebook, VK, Youtube, Vimeo и других. Поиск осуществляется не только по фотоконтенту, но также по видео и аудио. Сервис работает по модели подписки, перечисляя правообладателям, заключившим соглашение с сервисом, ежемесячные отчисления от продаж.

Гаджеты

Робот-бариста дебютировал на прошлой неделе в одном из кафе Токио. Однорукую многофункциональную железяку зовут Сойер, и он способен производить до 6 напитков одновременно, а также общаться с клиентами и сканировать чеки на кофе, которые продают в отдельном автомате. Качеством кофе от робота клиенты кафе очень довольны. Бариста всего мира — трепещите!

Компания Magic Leap показала свою долгожданную разработку — очки дополненной реальности Magic Leap One. Устройство не просто классно выглядит, оно еще и управляется голосом, жестами, положением головы и даже направлением взгляда. При этом создатели утверждают, что устройство способно находить и запоминать расположение стен, пола и других объектов в пространстве и вообще «видеть», как его владелец. До первых продаж еще далеко, общественности представлен прототип.