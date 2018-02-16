Мессенджер от Сбербанка, интеграция голосового помощника от Яндекса с пиццерией «Папа Джонс», конкурс Facebook на самое интересное сообщество и др.

Мессенджер от Сбербанка, интеграция голосового помощника от Яндекса с пиццерией «Папа Джонс», конкурс Facebook на самое интересное сообщество и др. PHD Russia представил дайджест интересных событий вокруг технологий.

Сбербанк запустил собственный мессенджер. Функция доступна в последней версии мобильного приложения «Сбербанк Online», воспользоваться которым могут пользователи, чьи мобильные телефоны привязаны к картам банка.

Димитрис Ваяс, генеральный директор PHD: Очевидно, Сбербанк идет по пути китайского WeСhat - популярной мобильной платформы, которой пользуются 898 миллионов жителей Поднебесной и не только. Платформа изначально, однако, не была банковским приложением. Это мессенджер, поддерживающий текстовые и голосовые сообщения, массовые рассылки, языковой перевод и возможность делиться фотографиями и видео. Затем появилась возможность привязать к приложению банковскую карту и совершать оплаты через WeChat-кошелек. Это произвело революцию в Китае, отодвинув расчет наличными на второй план. По данным за 2017 год, 93% пользователей мобильного приложения используют его функции при оплате оффлайн-покупок. С учётом многомиллионной базы пользователей приложения «Сбербанк online» с автоматической привязкой карты к мобильному телефону, я уверен, что новая функция позволит приложению быстро войти в топ российских мессенджеров.

Первая интеграция виртуального ассистента со сторонним сервисом. Голосовой помощник Yandex Алиса теперь будет помогать заказывать пиццу «Папа Джонс». До этого Алиса была интегрирована только с сервисами самого Яндекса. Как и у Google Assistant, у Алисы должна появится платформа, где любые бренды и компании могут строить модели диалогов с потребителем, а возможно и производить оплату.

Мария Азаренко, директор по инновациям PHD: Пока это в только в планах, но если у Алисы получится стать действительно полноценным помощником для пользователей, а маркетологи сервиса смогут придумать обоюдовыгодную модель монетизации, как это делает тот же Google, взымая процент с продаж товара, то количество интегрированных в сервис бренд-диалогов может стать внушительным.

На днях Ростелеком, вслед за Coca-Cola и МТС, заключил контракт с сервисом-рекрутером, в котором трудится строгая робот Вера. Вера мониторит все работные сайты, подбирает подходящих кандидатов, договаривается с лучшими о собеседовании по телефону и проводит само интервью.

Мария Азаренко, директор по инновациям PHD: Что и говорить - армия чат-ботов и их поклонников растет на глазах. Вера не первопроходец на рекрутинговом рынке. В июне прошлого года HeadHunter запустил сервис по массовому подбору сотрудников: бот способен провести первичные отбор кандидатов в помощь живому рекрутеру. До этого рекрутингового бота запустил «Технопарк». Товарищи-рекрутеры, стальная и беспощадная рука искусственного интеллекта тянется и к вам.

Facebook раздаст 10 миллионов долларов владельцам самых интересных сообществ и объявляет конкурс для выбора лучших. В рамках этой программы компания выделит гранты размером до миллиона долларов, их должны получить пять лучших сообществ из разных уголков мира. Ещё 100 человек получат по 50 тыс. долларов на развитие своих проектов в FB. Россияне также могут участвовать в конкурсе, заявки принимаются до 9 марта 2018 года. https://communities.fb.com/

Димитрис Ваяс, генеральный директор PHD: FB – самая настоящая паблишинговая платформа с персональной лентой публикаций. Ежегодные статистики сервиса наглядно показывают, что большая часть владельцев аккаунтов использует сеть как основной новостной ресурс, причем источники этих новостей пользователи выбирают сами. На фоне изменений алгоритмов заработка на Youtube (больше владельцы нишевых каналов зарабатывать не смогут), Facebook планирует поддерживать своих авторов – причем, что особенно приятно, не только владельцев больших групп и страниц, но и нишевых уникальных аккаунтов. В России поощрением авторов занимает Yandex.Zen, выделяя гранты на развитие самых интересных каналов.

Книги: Основатель школы креативного мышления ИКРА и сооснователь агентства Red Keds Василий Лебедев выпустил книгу Craft, в которой раскрывается новая креативная методология. От создания идей до выбора лучшей и ее оценки. Теория и практика в двух томах. Напечатанный тираж разлетелся моментально, оставить заявку на новый можно здесь.

В сеть выложили труд PricewaterhouseCoopers «Стратегия: как компании-победители сокращают разрыв между стратегией и ее исполнением». Основные принципы из этой книги, подкрепленные кейсами таких успешных гигантов как IKEA, Apple, Amazon, Lego, Pfizer, Starbucks, заставят вас осилить 155-страничный труд на английском.

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