Зрителям будут доступны трансляции в современном формате с использованием новейших технологий

На сайте «Первого канала», в мобильном приложении и на Smart TV появился новый плеер, который предлагает своим зрителям трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в формате сверхвысокой чёткости Ultra HD (4К) с пространственным звучанием Dolby Atmos.

Матч-открытие будут одновременно снимать с 37 точек. От тех, кто будет следить за игрой на экранах, не ускользнет ни дриблинг, ни эмоции игроков, ни даже первая подброшенная монетка этого чемпионата. Кроме того, появится возможность просмотра замедленных повторов с любого ракурса. Все острые и голевые ситуации плеер запишет и предложит пересмотреть — будь то траектория полета мяча или скольжение в подкате.

«Это плеер, он интерактивный, он позволяет посмотреть запись любых интересных моментов — горячих моментов, которые вы хотите пересмотреть, почему они произошли, как они произошли. Вы сможете отмотать назад и посмотреть более чем с десятка точек разных съемок», — поясняет руководитель проекта Алексей Петровских.

«Первый 4K» будет доступен для просмотра абонентам операторов платного телевидения «Триколор ТВ», «Орион», МТС, «Эр-Телеком», а также в сетях других провайдеров и кабельных операторов. Трансляция также будет вестись в эфире Москвы и ближайшего Подмосковья на 58-ом цифровом канале с Останкинской телебашни. Смотреть трансляции на «Первом 4K» смогут также владельцы Smart TV, установив специальное приложение.