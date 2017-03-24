Медиахолдинг заявил, что это "противоречит самому смыслу мероприятия"



Юлия Самойлова. Фото: соцсети

Первый канал отказался от дистанционного участия российской певицы Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение». Об этом представители телеканала заявили в эфире программы «Время».

Вчера Европейский вещательный союз предложил Самойловой выступить на конкурсе дистанционно. «Мы продолжаем диалог с украинскими властями относительно въезда в страну всех участников конкурса. Для нас крайне важно, чтобы «Евровидение» оставалось свободным от политики, поэтому мы нашли решение, которое позволит выйти за рамки политических вопросов», – подчеркнули в сообщении Европейского вещательного союза.

Первый канал отказался от предложения, поскольку оно «безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения"».

Представители телеканала заявили, что Европейский вещательный союз «не должен изобретать новых правил» и «способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года. Причиной такого решения стало выступление певицы в Крыму в 2015 году. Руководство крупнейших российских медиахолдингов уже пообещало, что раз Юлия Самойлова не сможет выступить в Киеве, она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-201 8».