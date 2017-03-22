В России призывают бойкотировать музыкальный конкурс



Юлия Самойлова. Фото РИА Новости

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой. В 2015 году Самойлова выступала в Крыму с концертами. На этом основании власти Украины запретили девушке въезд в страну на три года.

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - цитирует «Интерфакс» Елену Гитлянскую, представительницу СБУ.

«Это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт киевских властей», — в свою очередь заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Юлию Самойлову выбрали представлять Россию на музыкальном конкурсе с песней Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидной коляске.

В июне 2015 года Самойлова посетила Крым, где выступала с концертами. Статус полуострова оспаривается украинскими властями. Киев считает допустимым въезд в Крым только с украинской территории, поэтому руководитель СБУ Василий Грицак заявлял, что необходимо запретить въезд российской участницы. О принятом решении стало известно сегодня – Юлии Самойловой запретили въезд на три года, а значит, она не сможет принять участие в конкурсе.

Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности, заявил, что Россия будет бойкотировать «Евровидение», причем не только в этом году, а все последующие конкурсы тоже. Клинцеви призвал руководство конкурса вступиться за российскую участницу.

«Россия будет бойкотировать этот конкурс, и не только в Киеве, но и все последующие. Руководство «Евровидения» должно сказать свое слово, заявить, что такое решение украинских властей по Самойловой недопустимо. Но руководство «Евровидения» молчит, оно полностью политизировано и ангажировано», — цитирует сенатора «РИА Новости». Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), организаторы музыкального конкурса «Евровидение», заявили радиостанции «Говорит Москва», что будут руководствоваться законами Украины в этом вопросе.