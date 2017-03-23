Певица Юлия Самойлова, которой запретили въезд на Украину, примет участие в конкурсе 2018 года



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Руководство крупнейших российских медиахолдингов приняло решение отказаться от трансляции международного музыкального конкурса «Евровидение» после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российской певице Юлии Самойловой.

Несмотря на то, что в 2017 году Юлия Самойлова не сможет поехать на «Евровидение», в будущем году Россию на конкурсе представит именно она. «В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», - говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение-201 7» Юлии Самойловой. В 2015 году Самойлова выступала в Крыму с концертами. На этом основании власти Украины запретили девушке въезд в страну на три года. Юлию Самойлову выбрали представлять Россию на музыкальном конкурсе с песней Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидной коляске.