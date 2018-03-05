Компания завершила акселерационную программу PepsiCo LAB для стартапов, развивающих проекты в сфере продуктов питания и напитков

PepsiCo завершила акселерационную программу PepsiCo LAB. В компании выбрали 12 стартапов, развивающих проекты в сфере продуктов питания и напитков (Food LAB), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.

Американская компания выбрала снеки из овощей «Паренки», фруктовые чипсы «Фрутсы», чипсы из натурального сыра Chimple, сыпучие снеки из бутылки (ягоды, орехи и пр.) Mealbot, молочный напиток Octa и другие проекты. Участники программы получили по 500 тыс. руб. на доработку продукта и инвестиции в производство.

За время акселерационной стадии часть стартапов расширила продуктовые линейки, доработала модель дистрибуции и снизила себестоимость до 40% за счет оптимизации закупок и увеличения производства. Варианты дальнейшего сотрудничества с участниками Food LAB включают контрактное производство на заводах компании, дистрибуционное соглашение и покупку интеллектуальной собственности.

О том, что PepsiCo запустит в России корпоративный акселератор для стартапов, стало известно весной 2017 года. Тогда сообщалось, что корпорация совместно с партнерами отберёт 20 стартапов, которые разделят 30 млн. рублей.

Эксперты отмечают, что выбранные PepsiCo стартапы отвечают востребованным трендам на здоровый образ жизни, тогда как потребление основных продуктов компании сокращается. Программа дала возможность PepsiCo оценить уже готовые идеи, протестированные рынком. И вероятнее всего, все успешные проекты Food LAB будут в будущем выкуплены PepsiCo.