Корпорация запустит акселератор PepsiCo Lab



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PepsiCo запустит в России корпоративный акселератор для стартапов. Участники проекта PepsiCo Lab могут рассчитывать на финансирование пилота и пробных продаж, а также на долгосрочный контракт с пищевым гигантом. К июлю корпорация совместно с партнерами планирует отобрать до 20 стартапов, а к осени — подготовить их к тестированию на рынке для дальнейшего масштабирования, пишет «Коммерсантъ».

Партнерами PepsiCo Lab станут центр кулинарных стартапов Mabius и экосистема GVA. Они будут курировать направления «продукты питания» (Food Lab) и «технологии» (Tech Lab) соответственно. Mabius собирается искать стартапы в сфере молочных продуктов, снеков, соков и безалкогольных напитков, а также в смежных продуктовых категориях.

Компанию PepsiCo интересуют решения, которые способны ускорить рост ее бизнеса. Получить поддержку смогут стартапы в области технологий и пищевых продуктов с наработками в сфере взаимодействия с потребителями, управления ресурсами, повышения эффективности точек продаж.

Целевой аудиторией акселератора являются стартапы с разработанным решением или уже действующие приложения, получившие первый доход. Регистрация участников пройдет с 11 апреля по 31 мая. Участники Tech Lab смогут получить грант на развитие бизнеса до 500 тысяч рублей после успешного пилота. В рамках Food Lab предусмотрена возможность доработки маркетинговой концепции, улучшения рецептуры, выпуска серийной партии готовой продукции. Условия сотрудничества стороны не раскрывают. По неофициальной информации, бюджет проекта может превысить 30 млн рублей.